«Госуслуги» получили суперудобную функцию, которую стоит включить как можно скорее

Разработчики портала «Госуслуги» добавили новый способ восстановления доступа к личному кабинету. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Чтобы добавить доверенное лицо к профилю, нужно в своем профиле «Госуслуг» внести его данные, после чего ему в ЛК придет соответствующий запрос, который нужно будет принять как можно скорее. Доверенный контакт может быть только один, но при этом один человек может быть доверенным одновременно у пятерых других пользователей. Для этого от него требуется гражданство России, возраст старше 18 лет, подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также сведения о паспорте РФ и актуальный номер телефона.
Это отличное нововведение для пожилых и плохо разбирающихся в технологиях пользователей. Дети или внуки могут добавить себя в качестве доверенных лиц и помочь восстановить забытый или утерянный пароль в случае необходимости.