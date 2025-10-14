«Госуслуги» получили суперудобную функцию, которую стоит включить как можно скорее

Разработчики портала «Госуслуги» добавили новый способ восстановления доступа к личному кабинету. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, теперь восстановить пароль от «Госуслуг» вам может помочь доверенный человек. Нужно добавить его данные в профиль заблаговременно, и тогда в критический момент можно будет получить код-проверки через него. При этом доверенный человек не получит доступа к самому профилю доверителя и не сможет производить никаких действий от его имени.

Чтобы добавить доверенное лицо к профилю, нужно в своем профиле «Госуслуг» внести его данные, после чего ему в ЛК придет соответствующий запрос, который нужно будет принять как можно скорее. Доверенный контакт может быть только один, но при этом один человек может быть доверенным одновременно у пятерых других пользователей. Для этого от него требуется гражданство России, возраст старше 18 лет, подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также сведения о паспорте РФ и актуальный номер телефона.

Это отличное нововведение для пожилых и плохо разбирающихся в технологиях пользователей. Дети или внуки могут добавить себя в качестве доверенных лиц и помочь восстановить забытый или утерянный пароль в случае необходимости. 

