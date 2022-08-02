«Госуслуги» порадуют российских водителей уже в 2022 году



Ведомство «Росстандарт» запустит на «Госуслугах» новый тип уведомлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



Согласно источнику, до конца 2022 года на «Госуслугах» появится новый тип уведомлений — водителей будут оповещать об отзывных кампаниях их автомобиля.



«Мы в прошлом году перевели в цифровой формат еще один вид деятельности, который мы ведем. Это согласование отзывных программ в области автомобильных, колесных транспортных средств. В ближайшее время, в этом году планируем уже запустить этот сервис через «Госуслуги», когда владелец автотранспортного средства, в случае если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление на «Госуслугах»», — Антон Шалаев, глава Росстандарта.



Отзывная кампания организовывается автопроизводителем в тех случаях, когда определенная партия машин оказалась бракованной, и брак выявлен уже после того, как партия отправлена в продажу. Подобные кампании бывают довольно срочными, и теперь российские водители, которые недавно купили автомобиль, смогут узнавать о них на портале «Госуслуг». Оповещение придет вам только в том случае, если под отзыв подпадает именно ваш автомобиль.