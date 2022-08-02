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«Госуслуги» порадуют российских водителей уже в 2022 году

Олег

Госуслуги


Ведомство «Росстандарт» запустит на «Госуслугах» новый тип уведомлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно источнику, до конца 2022 года на «Госуслугах» появится новый тип уведомлений — водителей будут оповещать об отзывных кампаниях их автомобиля.

«Мы в прошлом году перевели в цифровой формат еще один вид деятельности, который мы ведем. Это согласование отзывных программ в области автомобильных, колесных транспортных средств. В ближайшее время, в этом году планируем уже запустить этот сервис через «Госуслуги», когда владелец автотранспортного средства, в случае если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление на «Госуслугах»», — Антон Шалаев, глава Росстандарта.

Отзывная кампания организовывается автопроизводителем в тех случаях, когда определенная партия машин оказалась бракованной, и брак выявлен уже после того, как партия отправлена в продажу. Подобные кампании бывают довольно срочными, и теперь российские водители, которые недавно купили автомобиль, смогут узнавать о них на портале «Госуслуг». Оповещение придет вам только в том случае, если под отзыв подпадает именно ваш автомобиль. 



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Источник:
ТАСС
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