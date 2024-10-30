«Госуслуги» призвали отказаться от почты Gmail

Пользователи «Госуслуг», использующие для входа электронную почту в домене @gmail, получили уведомление. Их просят добавить другой адрес вместо этого.В письме от «Госуслуг» разъясняется, что компания Google ограничила использование SMS для подтверждения новых аккаунтов в Gmail, и эта функция может перестать работать и для существующих учётных записей. «Госуслуги» предлагают воспользоваться сервисом Xmail, который позволяет мигрировать с Gmail в почту от российской компании VK, перенеся туда всю переписку.У Gmail действительно наблюдалась проблема с отправкой SMS на российские номера телефонов, но она была устранена. Более того, номер телефона необязателен при создании нового аккаунта, а подтверждение входа или восстановление доступа к почте возможны другими способами (например, через приложение Google Authenticator, биометрическим ключом или вводом резервного кода).