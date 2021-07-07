



Некоторые пользователи Госуслуг с большой задержкой получили уведомление о присвоении им QR-кода, свидетельствующего о перенесённом заражении коронавирусом. Эти коды можно предъявлять, например, при посещении кафе и ресторанов в Москве, но они действуют полгода, поэтому оказались просроченными.



Рассылку пришла даже тем, кто выздоровел более полугода назад — для них эти коды бесполезны, поскольку срок их действия истёк. Некоторые пользователи утверждают, что медики не диагностировали у них коронавирус, однако на Госуслугах у них всё равно появился сертификат переболевшего. Оповещения также пришли тем, кто не обращался в медицинские учреждения с коронавирусными симптомами, но прошёл вакцинацию.







В твиттере Госуслуг появилось сообщение, что сертификаты и QR-коды отправлены по инициативе Минздрава, который только сейчас предоставил информацию о переболевших. Реагировать на эту рассылку не нужно, её можно проигнорировать. Присвоенные QR-коды уже аннулированы — они не открываются по нажатию на кнопку «Посмотреть сертификат».







