Россия Биометрия

Госуслуги в МФЦ можно будет получать без паспорта и других документов

Олег

МФЦ


Новый законопроект позволит приходить в МФЦ без паспорта и иных документов, чтобы получать государственные услуги. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно источнику, государственные услуги в отделениях МФЦ могут стать доступны людям без каких-либо удостоверяющих личность документов. Эту возможность обеспечат свежие поправки ко второму чтению закона о регулировании работы ГИС «Единая биометрическая система».

Идентификация гражданина при посещении многофункционального центра будет осуществляться с помощью биометрических данных, которые он ранее о себе предоставил. В таком случае ему не потребуется иметь с собой паспорт или другие личные документы.

При этом, согласно поправкам, сдача биометрии всё еще не будет признана обязательным действием: в случае, если гражданин не зарегистрирован в ЕБС, этот факт не должен быть препятствием для оказания государственных услуг. То есть, биометрическая идентификация в МФЦ будет дополнительной возможностью, а не обязанностью. 

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Источник:
Ведомости
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