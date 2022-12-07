Госуслуги в МФЦ можно будет получать без паспорта и других документов



Новый законопроект позволит приходить в МФЦ без паспорта и иных документов, чтобы получать государственные услуги. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, государственные услуги в отделениях МФЦ могут стать доступны людям без каких-либо удостоверяющих личность документов. Эту возможность обеспечат свежие поправки ко второму чтению закона о регулировании работы ГИС «Единая биометрическая система».



Идентификация гражданина при посещении многофункционального центра будет осуществляться с помощью биометрических данных, которые он ранее о себе предоставил. В таком случае ему не потребуется иметь с собой паспорт или другие личные документы.



При этом, согласно поправкам, сдача биометрии всё еще не будет признана обязательным действием: в случае, если гражданин не зарегистрирован в ЕБС, этот факт не должен быть препятствием для оказания государственных услуг. То есть, биометрическая идентификация в МФЦ будет дополнительной возможностью, а не обязанностью.