«Госуслуги»+«Яндекс» = дружба: Робот Макс и Алиса теперь работают в паре

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Авторизуемся на сайте или в мобильном приложении Госуслуги;

Пишем в чате Роботу Максу слово «Алиса»;

Нажимаем кнопку «Связать аккаунты» и получаем код доступа;

Далее просим Алису открыть «Госуслуги» или вызвать Робота Макса;

Диктуем код;

Задаем вопрос ассистенту.

Теперь задать вопрос ассистенту «Госуслуг» можно прямо с «Умной» колонки от «Яндекса». Робот Макс поможет разобраться в работе нужного сервиса, пришлет ссылку в приложение или подаст заявление за вас.Об этом сообщает сайт «Минцифры». Совместная работа ассистентов Макса и Алисы также помогут получить выписки из материнского капитала, трудовой книжки или справку о размере пенсии. Кроме того можно узнать о штрафах или спросить, как получить разные виды услуг. В министерстве обещают расширить число голосовых команд и сервисов.Как подключить Робота Макса к колонке «Яндекса»:Задать вопрос Максу можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Яндекс Браузере», «Яндекс Навигаторе» или в приложении Яндекса.Если вы не будете использовать Госуслуги в течение трех месяцев, то связь аккаунтов будет автоматически отключена, а повторное сопряжение придется повторять раз в год.