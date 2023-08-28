«Госуслуги»+«Яндекс» = дружба: Робот Макс и Алиса теперь работают в паре

Артем
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Фото: Минцифры

Теперь задать вопрос ассистенту «Госуслуг» можно прямо с «Умной» колонки от «Яндекса». Робот Макс поможет разобраться в работе нужного сервиса, пришлет ссылку в приложение или подаст заявление за вас.

Об этом сообщает сайт «Минцифры». Совместная работа ассистентов Макса и Алисы также помогут получить выписки из материнского капитала, трудовой книжки или справку о размере пенсии. Кроме того можно узнать о штрафах или спросить, как получить разные виды услуг. В министерстве обещают расширить число голосовых команд и сервисов.

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Как подключить Робота Макса к колонке «Яндекса»:

  • Авторизуемся на сайте или в мобильном приложении Госуслуги; 
  • Пишем в чате Роботу Максу слово «Алиса»;
  • Нажимаем кнопку «Связать аккаунты» и получаем код доступа; 
  • Далее просим Алису открыть «Госуслуги» или вызвать Робота Макса;
  • Диктуем код;
  • Задаем вопрос ассистенту.

Задать вопрос Максу можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Яндекс Браузере», «Яндекс Навигаторе» или в приложении Яндекса.
Если вы не будете использовать Госуслуги в течение трех месяцев, то связь аккаунтов будет автоматически отключена, а повторное сопряжение придется повторять раз в год.
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Источник:
Минцифры
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