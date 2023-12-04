«Госуслуги» запустили сервис по безопасной продаже автомобилей

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«Сбер» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили сервис, c которым можно безопасно покупать и продавать автомобили на портале «Госуслуг».Для этого обеим сторонам сделки надо подписать электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечит аккредитив. Благодаря этому сервису покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец — деньги за него. К тому же продавец будет уверен, что покупатель зарегистрировал машину на себя в ГИБДД и авто больше не числится за прежним владельцем.Такой аккредитив исполняется автоматически, как только «Сбер» получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учёт в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счёте, переходят от покупателя к продавцу.