Компания уже некоторое время продает свои топовые SSD Samsung 980 Pro, которые поддерживают новую шину PCIe 4.0 и могут похвастаться скоростью чтения до 7 ГБ/с. Однако на рынке все еще остается большое количество компьютеров, которые поддерживают только PCIe 3.0, и такие скорости для них недоступны.

Поэтому Samsung планирует вывести на рынок линейку 980, без «Pro», информацию о которой сообщили европейские ритейлеры, готовящиеся к старту продаж. Разумеется, как уже говорилось выше, такие накопители будут работать по шине PCIe 3.0 x4, также упростится контроллер: это все также будет решение от Samsung, Pablo, но он лишится быстрого DRAM-кэша. Роль буфера может выполнять часть ОЗУ самого ПК — такая функция называется HMB (Host Memory Buffer). Будет использоваться 136-слойная память V-NAND TLC.



Что касается скоростей чтения и записи, то их можно назвать достойными для PCIe 3.0 SSD: до 3500 и 3000 МБ/с соответственно. Быстродействие при работе с произвольными блоками составляет 500 тысяч IOPS на чтение и 480 тысяч на запись, а ресурс от 150 до 600 ТБ записи (TBW) в зависимости от объема накопителя.

Европейские магазины уже предлагают предзаказать Samsung 980 в версиях на 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ за соответственно 70, 90 и 150 евро (6200, 8000 и 13300 рублей). Официальный релиз новой линейки состоится 30 марта.


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Solid State Drive: Samsung SSD 980 ohne „Pro“ und ohne DRAM Solid State Drive: Samsung SSD 980 ohne „Pro“ und ohne DRAM

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