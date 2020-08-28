





В сети набирает популярность видео с YouTube-канала ACE под названием «iPhone 12 УЖЕ ТУТ! слив трейлера». Это пародийный ролик, который начинается со слов «готовься брать новый кредит, дружок».Видео выполнено в стиле рекламы Apple. Авторы высмеивают пользователей, которые ради нового iPhone залезают в кредиты и вынуждены отказываться от нормального питания в пользу «дошираков». Помимо этого прошлись по новым технологиям, которые зачастую остаются не востребованными у большинства владельцев гаджетов.Напомним, презентация модельного ряда iPhone 12 должна состояться в сентябре. Apple ранее подтвердила, что в этом году запуск новых смартфонов задержится на несколько недель, а это может означать, что грядущие смартфоны доберутся до полок магазинов в октябре.