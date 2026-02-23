Готовьте кошельки: эти 6 новых гаджетов Apple на любой бюджет выйдут уже через несколько дней







Недавно Apple разослала журналистам и блогерам приглашения на специальные мероприятия Apple Experience, но это будет далеко не привычная нам презентация, а череда тихих анонсов с демо-показами в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Разбираем, релизы каких гаджетов стоит ждать, а что из утечек компания оставила на попозже. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone 17e с чипом A19, MagSafe, модемом Apple C1X и чипом Apple N1 для Wi-Fi 7;

iPad Air с чипом M4 и, вероятно, новыми расцветками;

iPad 12 с чипом A18 и поддержкой Apple Intelligence;

MacBook Air на M5;

MacBook Pro на M5 Pro/M5 Max.

По данным журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, Apple проведет трехдневную серию анонсов продуктов с понедельника, 2 марта, по среду, 4 марта. В общей сложности он ожидает релизы «как минимум пяти продуктов». Схожую тактику мы наблюдали в 2023 году, когда Apple представила новые чипы M2 Pro и M2 Max, обновленные MacBook Pro 14 и 16 дюймов на их основе, новый Mac mini с чипами M2/M2 Pro, а также второе поколение колонки HomePod. Всё прошло тихо в виде пресс-релизов на сайте, но медиаперсоны были приглашены на закрытые показы новинок.В этот раз Apple также пригласила журналистов и создателей контента на встречи в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Они пройдут в среду, 4 марта. Ожидается, что на этих показах участники смогут лично ознакомиться с новыми продуктами. Увы, прямой трансляции с Apple Park не будет, поскольку компания даже заглушку на своём сайте и YouTube-канале не разместила.Но каких гаджетов ждать в рамках мартовских анонсов? Изначально инсайдеры пророчили выход новых AirTag, HomePod, HomePad, смарт-камер, умных дверных замков, обновленных ТВ-приставок и кучи других устройств весной 2026 года. AirTag всё же успел выйти, но, похоже, релиз других вещей задержится. Причина простая: Apple так и не решила проблемы со своим искусственным интеллектом и Siri, на которую должны полагаться все эти новые продукты. Скорее всего, их мы увидим теперь только летом на WWDC 2026.А на неделе со 2 по 4 марта компания порадует нас прикольными девайсами на любой бюджет. В их число войдут:MacBook на чипе A-серии с 13-дюймовым экраном и яркими расцветками корпуса;Ещё у Apple в запасе есть две готовые модели мониторов Studio Display, но Гурман считает, что их появление на следующей неделе может быть излишним.Несмотря на отсутствие по-настоящему инновационных продуктов в этом списке, Apple всё ещё может удивить ультрадешёвым MacBook, внезапным снижением цены на iPhone 17e или уровнем производительности чипов M5 Pro в ААА-играх. Причём компания охватит сразу все ценовые сегменты по ноутбукам и смартфонам, так что можно будет подобрать себе девайс на любой бюджет.