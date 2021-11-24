Министерство цифрового развития предложило ввести дополнительные сборы с иностранных площадок, где размещаются видеозаписи. Под действие этой инициативы могут попасть YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch и множество других популярных сервисов.
Предполагается, что часть собранных средств будет распределена между российскими интернет-компаниями (например, VK и «Яндекс»), то есть будет направлена на их развитие. Кроме того, на получение выплат могут рассчитывать российские провайдеры интернета и операторы сотовой связи.
Эта мера позволит поддержать российские компании на фоне растущих расходов и увеличения потребления трафика. По данным Ростелекома, с 2016 года интернет-трафик в России увеличился в шесть раз, и во многом этому способствовали площадки, где размещаются видеозаписи (фильмы, сериалы, клипы, шоу, игровой стриминг и любительские ролики).
Эксперты ожидают, что введение сборов с иностранных площадок приведёт к росту стоимости подписок и пересмотру условий предоставления услуг. Google, к примеру, может ввести плату за сервис Google Global Cache, который ускоряет загрузку видео в потоковом режиме. Мобильные операторы и интернет-провайдеры сейчас используют этот сервис бесплатно.
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