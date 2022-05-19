Apple

Говорю сервисам Apple: «до свидания»

Георгий
Apple

Буквально с каждым месяцем сокращается количество способов оплаты сервисов Apple и покупок в App Store. Сначала они забрали карты МИР, потом покупку кодов через Тинькофф, а теперь и вовсе оставили всего два способа пополнения с номеров Билайн и МТС. Мне эти действия немного надоели, поэтому я перестал искать всякие обходные пути.

Изначально после блокировки карт МИР в Apple ID оплата с номеров Yota и МегаФона меня вполне устраивала. Теперь и этого не осталось. Менять операторов я не хочу и не буду, поскольку я доволен их работой. Дёргать среди знакомых абонентов МТС и Билайна для пополнения счета Apple ID — нет никакого желания. 

Отказался от Apple Music?

Apple Music

Если бы меня спросили полгода назад, какой музыкальный сервис я предпочитаю, ответил бы не задумываясь — Spotify. Apple Music я использовал в качестве дополнительного для прослушивания любимых релизов в формате Dolby Atmos. Spotify ушел, а снова заморачиваться с VPN и поиском способов оплаты не хочется. Ушел и ушел. В Apple Music меня всегда не устраивали алгоритмы подбора — слишком однобокие и плоские.

Немного ранее весной я подробно рассказывал о своих поисках замены Spotify. Остановился на Яндекс Музыке и не пожалел. За пару месяцев «тренировки» алгоритмов этот сервис показал себя намного лучше. Необязательно ждать 7 дней для обновления плейлиста «Открытия недели» — в Яндексе его аналог обновляется каждый день, а примерно за час прослушивания «Моей волны» я регулярно добавляю 2-3 новых треков в избранное. В итоге за пару месяцев в Яндекс Музыке налайкал больше треков, чем чуть ли за полгода использования Spotify.

В российских музыкальных сервисах есть проблема — несколько крупных мэйджоров ушли из России и не отдают местным платформам свои каталоги. Это также касается пользователей Apple Music с российскими учетками. В качестве примера недавний релиз Rammstein «Zeit», который, к слову, получился довольно душным. Но речь не о нём. Недоступные релизы, которые очень хочется послушать без проблем ищутся «там, где они доступны». Если вы понимаете, о чем я.

Как быть с играми и приложениями?

App Store

Пользуюсь iPhone начиная с 3G и за это время успел накопить внушительный набор необходимого софта. В большинстве случаев использую бесплатные приложения, но есть несколько исключений, которые работают по подписке. Уже готовлюсь отказаться от них. Вот небольшой список (iOS):
  • Adobe Lightroom (подписка) — «Фото» и Pixelmator
  • Adobe Premier Rush (подписка) — iMovie и VN
  • GoPro Quick (подписка) — CapCut
С играми на iOS и iPadOS у меня всё немного проще. Чаще всего я играю в бесплатные: PUBG Bobile, Call of Duty и Wild Rift. Из платных залипаю на iPad в Stardew Valley, но она куплена уже давно, а все DLC для неё выходят бесплатно. В целом проводить время за играми я предпочитаю на Xbox, хотя там сейчас есть куча своих проблем с покупками, но это уже другая история.

Apple Arcade

Серьезную проблему для перехода со старого устройства на новое составляет отсутствие некоторых приложений в App Store. Рекомендую на всякий случай сохранить важный софт, например, приложение Сбера (если пользуетесь), с помощью iMazing на свой Mac или ПК. Подробнее об этом процессе в своей инструкции рассказал Олег Воронин.

Исходя из предыдущей проблемы подписка iCloud+ стала бесполезна. Впрочем, я использовал её только для бэкапа фото и видео, а также для быстрого доступа к ним со всех устройств. В качестве альтернативы я выбрал Яндекс Диск. Абсолютно все тарифы этого сервиса обеспечивают бесплатную и безлимитную выгрузку фото и видео со смартфона в облако.

Что ждать с оплатой в ближайшем будущем?

Apple

У меня неутешительные прогнозы. Apple сейчас затаилась и придерживается стратегии оценки рисков. Компания неукоснительно следует законодательству США, отключая нам привычные способы оплаты и удаляя санкционные приложения. Хочет ли этого сама Apple? Я думаю, что нет. Можно сколько угодно читать мантру, что Россия составляет сравнительно небольшую долю выручки. Обратите внимание на яркий пример Netflix, который после ухода из РФ потерял довольно большую базу подписчиков. Теперь стоимость акций стриминговой платформы просели, компания вынуждена сокращать расходы оптимизацией, в том числе и сокращением сотрудников.

Вернемся к стратегии оценки рисков Apple. Обратите внимание, что купертиновцы не «хлопали громко дверью». Компания не торопится разрывать отношения и все санкционные действия исполняются постепенно. Таким образом Apple наблюдает уровень возможных потерь.

Что касается моих неутешительных прогнозов. Единственный доступный в РФ способ оплаты сервисов Apple, а также игр и приложений в App Store — номера телефонов Билайн и МТС. В качестве референса можно использовать Google, которая уже успела отключить все способы оплаты и рекомендовала разработчикам из России перевести платные приложения на бесплатную модель. Вероятно, в ближайшее время Apple последует этому примеру и отключит последние способы оплаты. Поэтому рекомендую заранее к этому подготовиться, а именно приобрести необходимы софт и оплатить нужные подписки, а лучше подыскать доступные альтернативы.

Как быть с iPhone: как вывод

iPhone

Несмотря на все текущие неудобства и ограничения, iPhone все еще остается для меня привлекательным устройством. У него отличный дизайн, приятная конструкция и топовая камера (в плане съемки видео вообще вне конкуренции). Мне нравится iOS и я все еще ценю экосистему Apple. Общий буфер обмена, AirDrop, Hadooff — это всё до сих пор эмэйзинг.

Также я продолжу использовать бесплатные приложения Apple: пакет iWork, «Фото», «Заметки», «Календарь», «Напоминания» до тех пор, пока они еще доступны. Вопрос смены устройства для возникнет сразу, как только я потеряю доступ к своему набору софта.

Что касается заголовка к этому тексту, я не прощаюсь с сервисами Apple, а говорю «до свидания». Просто пока я устал искать лазейки, чтобы закинуть в них свои деньги.
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Рекомендации

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Комментарии

+36
Игорь Титов
Что то платежи через билайн сегодня тоже перестали проходить(
Сегодня в 14:19
#
Alll
+3615
Alll
Я оплачивал только облако на 50 гиг. С тех пор как убрали способ оплаты не парюсь. Ну и не надо, если не хотят. А теперь я говорю до свидания и самому айфону. Отключение Apple pay, удаление софта и оплаты сервисов как-то терпел. Сегодня стало нужно установить альфа банк. Это ещё больше подлило масло в огонь. Завтра дошалился продать свой айфон. Ухожу на Андроид. Покупаю пока не самый флагман. Среднее устройство. Чтоб не жалко было, если что. Макбук правда точно не продам. )) пока что.
Сегодня в 14:20
#
Alll
+3615
Alll Георгий Лямин
Остановился на Honor 50. Понравился дизайн. От своего айфона уже честно говоря устал.
Сегодня в 15:58
#
Alll
+3615
Alll Георгий Лямин
Есть ещё Realme GT. Тоже очень симпатичная модель. В руках отлично сидит. Экран супер.
Сегодня в 17:43
#
tellurian
+3689
tellurian Alll
Андройд тоже с тестем времени вводит ограничения. Не факт что тоже будет все хорошо.
Сегодня в 15:06
#
Георгий Лямин
+1553
Георгий Лямин tellurian
Ну в этом плане там попроще, есть возможность установки приложений из сторонних источников, минуя по сути сторы. Поэтому сейчас Huawei привлекательно выглядит, поскольку там изначально весь Google вырезан.
Сегодня в 15:15
#
tellurian
+3689
tellurian Георгий Лямин
Согласен. Но не всем это нравится. Потому продажи не высокие.
Сегодня в 15:19
#
+3
AID_001432.637d239171534fa6a03ca030adc0ee55.1212 Alll
Вот купил я Samsung S22 Ultra с теми же предпосылками, ан нет — все хуже стало. Те приложения, которые я КУПИЛ ранее — я теперь скачать не могу.То есть в отличие от Apple, Google просто украла мои лицензии
Так что корпорация "добра" — это просто корпорация "ворья"
Сегодня в 15:14
#
S.T.A.L.K.E.R.
+317
S.T.A.L.K.E.R. Alll
Мне кажется сейчас проще паузу взять
На андроиде ограничений больше
Карты 💳 Мир у меня всё равно нет
Поэтому сбегать с Apple я пока не планирую, да и думается мне компания сама всё вернет через месяц-другой …
Сегодня в 15:18
#
Alll
+3615
Alll S.T.A.L.K.E.R.
Как может быть на Андроиде больше ограничений?! Если на него можно установить любое приложение через АРК?! И всегда можно установить обновлённую версию. А мой Сбербанконлайн на моем Айфоне не будет обновляться в обозримом будущем. Бесконтактной оплаты нет. Таскать под чехлом карту это просто курам на смех. И да, не питайте иллюзий, что эти санкции отменять скоро. Поверьте это на долгие годы.
Сегодня в 16:02
#
S.T.A.L.K.E.R.
+317
S.T.A.L.K.E.R. Alll
А зачем Вам обновляться?! Оно же работает?!
Да и по поводу карт, кроме Мира другие не работают
Мир Мой банк не выпускает, и дальше как быть?!
По поводу Apk, если вы не найдёте нужное приложение даже на форумах, тогда как?!
Сегодня в 16:42
#
Alll
+3615
Alll S.T.A.L.K.E.R.
В смысле зачем обновляться?! А новый функционал в приложении? А улучшение стабильности приложения? Вы не знаете, для чего обновляют приложения? Ну у вас нет Мира. У меня их аж 3. А что мешает завести Мир и бесконтактно оплачивать на кассах? Ну и на последок я не устанавливаю такие приложения которые прям так трудно найти. Все необходимое для человека можно найти в АРК. За глаза хватит в 99% пользования.
Сегодня в 17:33
#
tellurian
+3689
tellurian Alll
Не факт, что будет прямо много обновлений.
Сегодня в 17:36
#
Alll
+3615
Alll tellurian
Вы не понимаете одного. Эти ограничения будут годы ещё минимум присутствовать. И ещё не ясно какие приложения снесут в дальнейшем из Эпстор. Я больше чем уверен со временем снесут и Госуслуги и все приложения как-то связанные с Россией. И что? Сидеть только из-за привычки на Айфоне и пользоваться костылями? Ну уж нет. Я лично не буду. Как бы я не любил яблочную продукцию.
Сегодня в 17:47
#
tellurian
+3689
tellurian Alll
Я то понимаю, что это надолго.
На андройде тоже вводятся такие ограничения и отойти запреты будет сложнее. Чем свежие Персия андройда, тем хуже будет.
Сегодня в 17:57
#
+67
Trognorf
Статья не о чём, кто хочет найдет способы оплат, я вот например за 2,5к продлил подписку Spotify на год, и всё остальное тоже можно, главное знать как пользоваться гуглом!
Сегодня в 14:43
#
S.T.A.L.K.E.R.
+317
S.T.A.L.K.E.R. Trognorf
А как оно у Вас работает?!
Я поменял страну, открывал через VPN, а через 2 недели мне сказали что срок нахождения в другой стране истёк и с тех пор приложение не работает
Сегодня в 14:50
#
+67
Trognorf S.T.A.L.K.E.R.
На плати маркете, есть варианты, только еслиине боитесь давать свой логин пароль другому человеку, но это модно потом поменять, и без каких либо впн и танцами с бубном в России работает! На мобиле десктопе в браузере!
Сегодня в 14:53
#
Георгий Лямин
+1553
Георгий Лямин Trognorf
Да найти можно что угодно, в том числе с помощью различных полулегальных услуг. В моем случае это вопрос времени и банального уважения к нему, зачем мне искать какие-то лазейки, изворачиваться и принимать участия в сомнительных перспективах. Сильно проще отказаться от всего этого и воспользоваться адекватными альтернативами или нормальными бесплатными аналогами.
Сегодня в 14:56
#
tellurian
+3689
tellurian Георгий Лямин
Так на гугле тоже не всё можно оплатить.
Я за бесплатное.
Сегодня в 15:07
#
+235
ya_apple
Я вот тот же Zeit слушаю на иностранном Spotify прекрасно. И при том бесплатно.
Сегодня в 14:58
#
YotaRussia
+2
YotaRussia
Привет! На текущий момент у наших пользователей, действительно, есть сложности с привязкой номера и оплатой через Apple ID и в AppStore :( С нашей стороны нет никаких ограничений, и мы уже разбираемся в этой ситуации.
Мы можем настроить SMS-оповещение, чтобы вы сразу узнали о результатах, когда они появятся. Пожалуйста, напишите для этого номер телефона в личку ВК (vk.me/yota), прикрепив ссылка на пост или наш комментарий.
Сегодня в 16:56
#
Alll
+3615
Alll YotaRussia
Ух ты ну ты надо же. Официалы появились на форуме. Круто прям 😎
Сегодня в 17:35
#
YotaRussia
+2
YotaRussia Alll
Привет! А как иначе)
2 часа назад в 18:59
#
Seagull
–861
Seagull Alll
И как всегда стандартные отписки от любых официалов

- мы разбираемся
- с нашей стороны ограничений нет
- обратитесь куда то там ещё

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
час назад в 19:56
#
s0Ldad0r
+236
s0Ldad0r
всё кончится для iOS, когда 16ая ось не будет доступна официально))
2 часа назад в 18:12
#
+316
Mikkas Олег Воронин
это его серебрянный шар ему подсказал 😉😀
2 часа назад в 19:00
#
+316
Mikkas
У меня работает без нареканий оплата с номера йота,пока ...
2 часа назад в 18:59
#
+7
jony001
Долгое время пользовался и буду пользоваться потому что это очень удобно
И потому что я не в России
Статья отстой, только кому не лень сейчас написали что уходят от Apple
час назад в 19:16
#
Alll
+3615
Alll jony001
Только кому не лень написали, что они не в России. Глупо писать об этом с связи с тем, что люди хотят уйти на Андроид а вы нет потому что за рубежом 🤦🏻‍♂️
32 минуты назад
#