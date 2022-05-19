Говорю сервисам Apple: «до свидания»

Буквально с каждым месяцем сокращается количество способов оплаты сервисов Apple и покупок в App Store. Сначала они забрали карты МИР, потом покупку кодов через Тинькофф, а теперь и вовсе оставили всего два способа пополнения с номеров Билайн и МТС. Мне эти действия немного надоели, поэтому я перестал искать всякие обходные пути.
Изначально после блокировки карт МИР в Apple ID оплата с номеров Yota и МегаФона меня вполне устраивала. Теперь и этого не осталось. Менять операторов я не хочу и не буду, поскольку я доволен их работой. Дёргать среди знакомых абонентов МТС и Билайна для пополнения счета Apple ID — нет никакого желания.
Отказался от Apple Music?
Если бы меня спросили полгода назад, какой музыкальный сервис я предпочитаю, ответил бы не задумываясь — Spotify. Apple Music я использовал в качестве дополнительного для прослушивания любимых релизов в формате Dolby Atmos. Spotify ушел, а снова заморачиваться с VPN и поиском способов оплаты не хочется. Ушел и ушел. В Apple Music меня всегда не устраивали алгоритмы подбора — слишком однобокие и плоские.
Немного ранее весной я подробно рассказывал о своих поисках замены Spotify. Остановился на Яндекс Музыке и не пожалел. За пару месяцев «тренировки» алгоритмов этот сервис показал себя намного лучше. Необязательно ждать 7 дней для обновления плейлиста «Открытия недели» — в Яндексе его аналог обновляется каждый день, а примерно за час прослушивания «Моей волны» я регулярно добавляю 2-3 новых треков в избранное. В итоге за пару месяцев в Яндекс Музыке налайкал больше треков, чем чуть ли за полгода использования Spotify.
В российских музыкальных сервисах есть проблема — несколько крупных мэйджоров ушли из России и не отдают местным платформам свои каталоги. Это также касается пользователей Apple Music с российскими учетками. В качестве примера недавний релиз Rammstein «Zeit», который, к слову, получился довольно душным. Но речь не о нём. Недоступные релизы, которые очень хочется послушать без проблем ищутся «там, где они доступны». Если вы понимаете, о чем я.
Как быть с играми и приложениями?
Пользуюсь iPhone начиная с 3G и за это время успел накопить внушительный набор необходимого софта. В большинстве случаев использую бесплатные приложения, но есть несколько исключений, которые работают по подписке. Уже готовлюсь отказаться от них. Вот небольшой список (iOS):
- Adobe Lightroom (подписка) — «Фото» и Pixelmator
- Adobe Premier Rush (подписка) — iMovie и VN
- GoPro Quick (подписка) — CapCut
Серьезную проблему для перехода со старого устройства на новое составляет отсутствие некоторых приложений в App Store. Рекомендую на всякий случай сохранить важный софт, например, приложение Сбера (если пользуетесь), с помощью iMazing на свой Mac или ПК. Подробнее об этом процессе в своей инструкции рассказал Олег Воронин.
Исходя из предыдущей проблемы подписка iCloud+ стала бесполезна. Впрочем, я использовал её только для бэкапа фото и видео, а также для быстрого доступа к ним со всех устройств. В качестве альтернативы я выбрал Яндекс Диск. Абсолютно все тарифы этого сервиса обеспечивают бесплатную и безлимитную выгрузку фото и видео со смартфона в облако.
Что ждать с оплатой в ближайшем будущем?
У меня неутешительные прогнозы. Apple сейчас затаилась и придерживается стратегии оценки рисков. Компания неукоснительно следует законодательству США, отключая нам привычные способы оплаты и удаляя санкционные приложения. Хочет ли этого сама Apple? Я думаю, что нет. Можно сколько угодно читать мантру, что Россия составляет сравнительно небольшую долю выручки. Обратите внимание на яркий пример Netflix, который после ухода из РФ потерял довольно большую базу подписчиков. Теперь стоимость акций стриминговой платформы просели, компания вынуждена сокращать расходы оптимизацией, в том числе и сокращением сотрудников.
Вернемся к стратегии оценки рисков Apple. Обратите внимание, что купертиновцы не «хлопали громко дверью». Компания не торопится разрывать отношения и все санкционные действия исполняются постепенно. Таким образом Apple наблюдает уровень возможных потерь.
Что касается моих неутешительных прогнозов. Единственный доступный в РФ способ оплаты сервисов Apple, а также игр и приложений в App Store — номера телефонов Билайн и МТС. В качестве референса можно использовать Google, которая уже успела отключить все способы оплаты и рекомендовала разработчикам из России перевести платные приложения на бесплатную модель. Вероятно, в ближайшее время Apple последует этому примеру и отключит последние способы оплаты. Поэтому рекомендую заранее к этому подготовиться, а именно приобрести необходимы софт и оплатить нужные подписки, а лучше подыскать доступные альтернативы.
Как быть с iPhone: как вывод
Несмотря на все текущие неудобства и ограничения, iPhone все еще остается для меня привлекательным устройством. У него отличный дизайн, приятная конструкция и топовая камера (в плане съемки видео вообще вне конкуренции). Мне нравится iOS и я все еще ценю экосистему Apple. Общий буфер обмена, AirDrop, Hadooff — это всё до сих пор эмэйзинг.
Также я продолжу использовать бесплатные приложения Apple: пакет iWork, «Фото», «Заметки», «Календарь», «Напоминания» до тех пор, пока они еще доступны. Вопрос смены устройства для возникнет сразу, как только я потеряю доступ к своему набору софта.
Что касается заголовка к этому тексту, я не прощаюсь с сервисами Apple, а говорю «до свидания». Просто пока я устал искать лазейки, чтобы закинуть в них свои деньги.