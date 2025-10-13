Граждан России ждут новые банковские ограничения в декабре

Артем
srthsrthasrtht.png
Фото: Unsplash

Количество банковских карт будет строго ограничено. За оформленными картами можно будет следить через специальное приложение.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В России уже в начале декабря 2025 года могут начать действовать ограничения по количеству банковских карт на одного человека.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с начала декабря 2025 года для граждан России вводят лимит на оформление банковских карт — до пяти в одном банке и не более двадцати суммарно.

Вместе с тем появится новый сервис, через который пользователи смогут увидеть все оформленные на них карты с датой выпуска.

Инициатива направлена на борьбу с дропперами — мошенниками, оформляющими множество карт для обналичивания или перевода украденных средств. Впервые об ограничениях стало известно в конце сентября этого года.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
Т-Банк запустил услугу, о которой мечтали все
Сервисы ВТБ перестали работать в России
В России готовится очередной аналог Apple Pay

Рекомендации

Рекомендации

Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»
Samsung открыла доступ к One UI 8 для этих смартфонов Galaxy
Лютейшее фиаско: «АвтоВАЗ» отзывает все Lada Iskra в первый день продаж и не выдает их покупателям

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+134
Yuri Konst
Через приложение можно будет сразу отключить уже ненужные карты? Несколько таких есть, лень до банков топать(
3 минуты назад
#