Граждан России ждут новые банковские ограничения в декабре

Количество банковских карт будет строго ограничено. За оформленными картами можно будет следить через специальное приложение.
По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с начала декабря 2025 года для граждан России вводят лимит на оформление банковских карт — до пяти в одном банке и не более двадцати суммарно.
Вместе с тем появится новый сервис, через который пользователи смогут увидеть все оформленные на них карты с датой выпуска.
Инициатива направлена на борьбу с дропперами — мошенниками, оформляющими множество карт для обналичивания или перевода украденных средств. Впервые об ограничениях стало известно в конце сентября этого года.