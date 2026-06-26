Граждан тоже касается: в России ввели огромные штрафы за иностранную авторизацию

Сумма взыскания доходит до 5 млн рублей.Владельцев российских сайтов теперь будут строго наказывать за предоставление возможности войти в личный кабинет через иностранную электронную почту или зарубежные ID-сервисы, включая популярные платформы вроде Google и Apple. Соответствующий закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, подписал президент Владимир Владимирович Путин. Согласно новому порядку, легально авторизовать пользователей на отечественных интернет-ресурсах можно исключительно с помощью российских IT-систем, отечественного номера телефона, портала «Госуслуги» или Единой биометрической системы.Если сайт проигнорирует новые правила и продолжит использовать запрещенные зарубежные инструменты для входа, его владельцам грозят внушительные взыскания. Обычным гражданам за такое нарушение придется заплатить от 10 до 20 тыс руб, должностным лицам — от 30 до 50 тыс руб, а для юридических лиц штрафы составят от 500 до 700 тыс руб.Новые штрафы также коснутся работы рекомендательных систем на интернет-ресурсах. Если сайт тайно собирает данные о предпочтениях россиян, скрывает правила работы своих умных алгоритмов или не публикует контакты для юридических обращений, его владельцам грозят штрафы до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение правил или отказ выполнять прямые требования Роскомнадзора санкции для бизнеса составят уже до 1,4 млн руб.Кроме того, за нарушение правил взаимодействия с силовиками при проведении оперативно-розыскных мероприятий или случайное раскрытие секретных методов работы спецслужб операторам связи грозит единовременный штраф от 3 до 5 млн руб. За повтор накажут оборотным штрафом до трех сотых от всей годовой выручки, причем минимальная планка этого наказания теперь поднята до 10 млн руб.