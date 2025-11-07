Гражданам РФ ограничили поездки в Европу



Еврокомиссия объявила о введении новых визовых ограничений для граждан России. Согласно заявлению, с 7 ноября 2025 года россиянам больше не будут выдаваться многократные шенгенские визы. Это означает, что для каждой новой поездки в страны Евросоюза придется получать новую, как правило, однократную визу.

В обоснование своего решения в Еврокомиссии пояснили, что такой подход позволит проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска безопасности. Каждая новая заявка будет рассматриваться индивидуально, что, по мнению европейских властей, усилит контроль за въездом россиян на территорию Шенгенской зоны.

Это уже не первое ужесточение визового режима для россиян. В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового соглашения с Россией. Тогда это привело к значительному увеличению консульского сбора за визу и сроков рассмотрения заявлений. Статистика, приведенная Еврокомиссией, демонстрирует последствия предыдущих ограничений. Если в 2019 году страны ЕС посетили около 4 миллионов российских граждан, то в 2024 году их число сократилось более чем в семь раз — до 550 тысяч человек. Эксперты полагают, что новые ограничения вряд ли кардинально сократят и без того незначительный поток туристов из России. Существующий интерес к поездкам в Европу сохранится даже при необходимости каждый раз получать однократную визу, хотя это и создаст дополнительные организационные и финансовые трудности для путешественников.