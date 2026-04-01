Гражданам РФ разрешили использовать «Госуслуги» вместо паспорта с 1 апреля

Власти разрешили заселяться в отели без паспорта. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, с 1 апреля 2026 года россияне могут не предъявлять паспорт при заселении в отели, гостиницы, гостевые дома и другие средства размещения. Введен особый упрощенный порядок: чтобы заехать на ночевку, достаточно предъявить водительское удостоверение, приложение «Госуслуг» или авторизоваться по биометрии.Также по новым правилам дети до 14 лет смогут заселяться по свидетельству о рождении и документам родителей (либо сопровождающего лица с нотариальным согласием родителей), а с 14 до 18 лет — только по личным документам (биометрии, «Госуслугам») и нотариальному согласию родителей.Эксперимент призван способствовать повышению качества услуг, росту доверия к российскому гостиничному сектору и снижению количества конфликтных ситуаций и продлится до марта 2032 года. Иностранцев изменения не затрагивают.