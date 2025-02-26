Гребаный T9: iPhone упорно считает Трампа расистом

На это обратили внимание владельцы смартфона при наборе текста голосом.
В ролике видно, что ошибка анализа не всегда принимает действующего президента за приверженца теории расового превосходства. То же самое выяснил портал Macrumors, когда в тесте появлялись и другие слова. Однако специалисты отметили, что «Трамп» мелькал на дисплее чаще остальных.
В Apple уверяют, что проблема возникла из-за фонетического наложения между двумя словами и уже готовит исправление. Бывший сотрудник компании считает, что вероятно в коде есть параметр, который заставляет iPhone писать «Трамп». Однако неясно был ли он заложен кем-то из разработчиков или это последствия обучения искусственного интеллекта.
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