Гребаный T9: iPhone упорно считает Трампа расистом

Артем
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На это обратили внимание владельцы смартфона при наборе текста голосом.

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Вирусное видео с багом голосового набора разлетелось по сети. На нем пользователи целенаправленно и по нескольку раз произносят слово racist (расист). Если присмотреться, то можно увидеть, как iOS на мгновение принимает фразу за фамилию Трампа.



В ролике видно, что ошибка анализа не всегда принимает действующего президента за приверженца теории расового превосходства. То же самое выяснил портал Macrumors, когда в тесте появлялись и другие слова. Однако специалисты отметили, что «Трамп» мелькал на дисплее чаще остальных.

В Apple уверяют, что проблема возникла из-за фонетического наложения между двумя словами и уже готовит исправление. Бывший сотрудник компании считает, что вероятно в коде есть параметр, который заставляет iPhone писать «Трамп». Однако неясно был ли он заложен кем-то из разработчиков или это последствия обучения искусственного интеллекта.
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Источник:
Macrumors
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