Гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл первый в мире шахматный сеанс на складных смартфонах HUAWEI Mate X7

В Музее русского импрессионизма состоялся первый в мире сеанс одновременной игры в шахматы на складных смартфонах HUAWEI Mate X7. Организатором выступило комьюнити Rep Chess. В рамках события 15 участников одновременно сыграли партии с Яном Непомнящим — двукратным претендентом на титул чемпиона мира и чемпионом мира по блицу. По итогам полуторачасового сеанса гроссмейстер одержал победу во всех партиях.

Главной особенностью мероприятия стал цифровой формат: вместо классических досок использовались складные смартфоны с большим внутренним экраном. Такой подход позволил сохранить привычную логику шахматной партии, но при этом продемонстрировать, как современные технологии интегрируются в интеллектуальный спорт. Участники отмечали удобство анализа позиций и комфорт работы с большим дисплеем.



Самой напряжённой оказалась партия с Артёмом Изотовым на девятой доске — борьба дошла до эндшпиля, где Непомнящий реализовал преимущество. Отдельного внимания заслуживает встреча с мастером ФИДЕ Максимом Омариевым: гроссмейстер подготовил сложную дебютную ловушку, и уже к 15-му ходу позиция соперника стала критической. По словам Непомнящего, формат на смартфоне оказался непривычным, однако качество экрана и отзывчивость HUAWEI Mate X7 позволили полностью сосредоточиться на игре.



Напомним, топовый складной смартфон HUAWEI Mate X7 уже поступил в продажу в России. Смартфон получил тонкий и прочный корпус, флагманскую камеру, ИИ-функции, аккумулятор на 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge 66 Вт и систему охлаждения для стабильной работы даже под высокой нагрузкой.

