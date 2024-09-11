Гроза любой электроники Flipper Zero крупно обновился: хакерский комбайн стал еще опаснее

Прошивка Flipper Zero 1.0 не содержит чего-то кардинального нового, при этом выводит на новый уровень уже имеющиеся фичи и опции. Апдейт заметно увеличивает автономность девайса, вдвое ускоряет работу Bluetooth-модуля с Android-смартфонами, привносит поддержку JavaScript, расширяет совместимость ИК-порта со всевозможной домашней бытовой техникой и улучшает работу NFC-модуля — теперь девайс может считывать практически любые банковские карты или чипы доступа. Встроенный суб-ГГц-модуль теперь поддерживает 89 радиопротоколов; пользователь получает возможность прослушивать широкий спектр радиочастот.Также теперь поддерживаются внешние ИК-модули, если вам нужен по-настоящему дальнобойный луч. Но самое главное — он решает проблему с недостаточной памятью для приложений; теперь Flipper Zero умеет запускать утилиты с флешки microSD.