Гроза любой электроники Flipper Zero крупно обновился: хакерский комбайн стал еще опаснее

Команда создателей и разработчиков Flipper Zero выпустила первое большое обновление ПО для девайса за три последних года. Об этом написали в The Verge.Ранее мы уже писали о Flipper Zero — это небольшой хакерский мультитул с открытой ОС, приложения для которой может писать любой пользователь на свое усмотрение. Девайс успел засветиться в ряде скандалов, в том числе применялся для дистанционного взлома iPhone с iOS 17 на борту. Теперь для опасного «дельфинчика» вышел большой апдейт, который очень порадует энтузиастов.