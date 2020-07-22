Группа американских инвесторов компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, обсуждает с её руководством возможность покупки контроля. Об этом сообщили The Information и Business Insider со ссылкой на источники.
Сообщается, что всё пока на ранней стадии предварительных переговоров. Таков вариант развития событий — один из возможных сценариев, рассматриваемый ByteDance для того, чтобы избежать блокировку платформы в США.
По словам Business Insider, среди участников сделки могут выступить General Atlantic и Sequoia Capital. Ранее о вероятной продаже контрольного пакета TikTok сообщал Bloomberg со ссылкой на источники близкие к ситуации. На тот момент ByteDance эту информацию не подтвердила.
Напомним, в начале этого месяца госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил о возможной блокировки TikTok в стране. Financial Times 17 июля сообщило, что американские власти рассматривают возможность внесения ByteDance в чёрный список. В таком случае компания не сможет работать в США. Также стоит отметить, что TikTok с начала июня запрещен в Индии.
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