Группа М.Видео-Эльдорадо провела презентацию инновационных гаджетов Huawei



Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), презентовала новые флагманские устройства HUAWEI. Среди новинок: инновационное поколение культовой линейки HUAWEI WATCH GT 5, смарт-часы с суточным мониторированием артериального давления HUAWEI WATCH D2 и новая модель HUAWEI WATCH Ultimate. Также были представлены планшеты HUAWEI MatePad Pro 12,2”и MatePad 12 X.



Директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов отметил особенно полезные функции HUAWEI WATCH GT 5 Pro для спортсменов.





Дмитрий Тарасов, Директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества: «Обновленные смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro анализируют физические показатели во время моей пробежки и обращают мое внимание важные данные с помощью голосовых подсказок в наушниках или прямо из часов. Удобно отслеживать свой пульс, темп и дистанцию, которую я пробегаю. Датчик GPS-навигации и мониторинг работают очень точно. Я считаю, что это отличные смарт-часы для человека, увлекающегося спортом. Учитывая их стоимость, они составляют большую конкуренцию другим брендам».



Оскар Конюхов, путешественник, глава экспедиционного штаба Федора Конюхова поделился своим мнением о новой модели часов HUAWEI WATCH Ultimate:





Оскар Конюхов, путешественник, глава экспедиционного штаба Федора Конюхова: «Наша экспедиция длится 12 дней, и я могу не переживать об уровне заряда, ведь по ходу движения мне необходимо сверяться с компасом, смотреть, куда мы движемся. Часы заменяют мне целый набор приборов, которые я раньше носил с собой в рюкзаке».



Евгения Воронова художница, декан факультета графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ отметила удобство приложения GoPaint. Евгения также объявила о начале старта конкурса GoPaint, который начнется в конце октября:





Евгения Воронова художница, декан факультета графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ: «Хочу отметить, что приложение GoPaint — это отличный выбор для художников всех возрастов и уровней подготовки. Оно сочетает в себе простоту использования, богатый функционал и высокое качество результатов».



Стоимость WATCH GT 5 в каналах продаж М.Видео и Эльдорадо начинается от 22 999 рублей, а WATCH D2 – от 34 999 рублей.



Пятое поколение HUAWEI WATCH GT 5 представлено в двух версиях: WATCH GT 5 и WATCH GT 5 Pro. Смарт-часы сочетают в себе инновационные технологии и премиальный дизайн, обеспечивая высокое качество пользовательского опыта. Умные часы отличаются длительным временем автономной работы — до 14 дней без подзарядки, а также поддерживают вызовы по Bluetooth и быстрые ответы на сообщения. Гаджеты совместимы с устройствами на базе iOS и Android.





Марина Александрова, актриса театра и кино: «Смарт-часы HUAWEI похожи на произведение искусства. Я была поражена новыми белыми керамическими часами GT 5 Pro с первого взгляда. Белая керамика – это настоящее олицетворение красоты. Каждый раз, когда я бросаю на них взгляд, я восхищаюсь искусной работой дизайнера. GT 5 Pro для меня – это действительно удачное сочетание классики и современного промышленного дизайна».



HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм выполнены из титанового сплава аэрокосмического класса, а устройства базовой версии — HUAWEI WATCH GT 5 46 мм и HUAWEI WATCH GT 5 41 мм — выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Устройства представлены в разнообразных дизайнах с различными ремешками от классических до спортивных вариантов.



Отдельно стоит отметить успешные результаты первой недели предзаказа GT5 / GT5 Pro – уже сейчас спрос на новые модели вырос в 2 раза по сравнению с предыдущими моделями.



Группа М.Видео-Эльдорадо также открыла предзаказ на обновлённые линейки планшетов компании HUAWEI - HUAWEI MatePad 12 X и HUAWEI MatePad Pro 12,2”. Стоимость устройств в каналах продаж М.Видео и Эльдорадо – от 49 999 рублей за первое устройство и от 79 999 рублей за второй гаджет.