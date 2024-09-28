Группа М.Видео-Эльдорадо провела презентацию инновационных гаджетов Huawei

Олег

Huawei


Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), презентовала новые флагманские устройства HUAWEI. Среди новинок: инновационное поколение культовой линейки HUAWEI WATCH GT 5, смарт-часы с суточным мониторированием артериального давления HUAWEI WATCH D2 и новая модель HUAWEI WATCH Ultimate. Также были представлены планшеты HUAWEI MatePad Pro 12,2”и MatePad 12 X.

Директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов отметил особенно полезные функции HUAWEI WATCH GT 5 Pro для спортсменов.

Дмитрий Тарасов, Директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества:
«Обновленные смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro анализируют физические показатели во время моей пробежки и обращают мое внимание важные данные с помощью голосовых подсказок в наушниках или прямо из часов. Удобно отслеживать свой пульс, темп и дистанцию, которую я пробегаю. Датчик GPS-навигации и мониторинг работают очень точно. Я считаю, что это отличные смарт-часы для человека, увлекающегося спортом. Учитывая их стоимость, они составляют большую конкуренцию другим брендам». 

Оскар Конюхов, путешественник, глава экспедиционного штаба Федора Конюхова поделился своим мнением о новой модели часов HUAWEI WATCH Ultimate:

Оскар Конюхов, путешественник, глава экспедиционного штаба Федора Конюхова:
«Наша экспедиция длится 12 дней, и я могу не переживать об уровне заряда, ведь по ходу движения мне необходимо сверяться с компасом, смотреть, куда мы движемся. Часы заменяют мне целый набор приборов, которые я раньше носил с собой в рюкзаке». 

Евгения Воронова художница, декан факультета графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ отметила удобство приложения GoPaint. Евгения также объявила о начале старта конкурса GoPaint, который начнется в конце октября:

Евгения Воронова художница, декан факультета графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ:
«Хочу отметить, что приложение GoPaint — это отличный выбор для художников всех возрастов и уровней подготовки. Оно сочетает в себе простоту использования, богатый функционал и высокое качество результатов». 

Стоимость WATCH GT 5 в каналах продаж М.Видео и Эльдорадо начинается от 22 999 рублей, а WATCH D2 – от 34 999 рублей.

Пятое поколение HUAWEI WATCH GT 5 представлено в двух версиях: WATCH GT 5 и WATCH GT 5 Pro. Смарт-часы сочетают в себе инновационные технологии и премиальный дизайн, обеспечивая высокое качество пользовательского опыта. Умные часы отличаются длительным временем автономной работы — до 14 дней без подзарядки, а также поддерживают вызовы по Bluetooth и быстрые ответы на сообщения. Гаджеты совместимы с устройствами на базе iOS и Android.

Марина Александрова, актриса театра и кино:
«Смарт-часы HUAWEI похожи на произведение искусства. Я была поражена новыми белыми керамическими часами GT 5 Pro с первого взгляда. Белая керамика – это настоящее олицетворение красоты. Каждый раз, когда я бросаю на них взгляд, я восхищаюсь искусной работой дизайнера. GT 5 Pro для меня – это действительно удачное сочетание классики и современного промышленного дизайна». 

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм выполнены из титанового сплава аэрокосмического класса, а устройства базовой версии — HUAWEI WATCH GT 5 46 мм и HUAWEI WATCH GT 5 41 мм — выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Устройства представлены в разнообразных дизайнах с различными ремешками от классических до спортивных вариантов.    

Отдельно стоит отметить успешные результаты первой недели предзаказа GT5 / GT5 Pro – уже сейчас спрос на новые модели вырос в 2 раза по сравнению с предыдущими моделями.

Группа М.Видео-Эльдорадо также открыла предзаказ на обновлённые линейки планшетов компании HUAWEI - HUAWEI MatePad 12 X и HUAWEI MatePad Pro 12,2”. Стоимость устройств в каналах продаж М.Видео и Эльдорадо – от 49 999 рублей за первое устройство и от 79 999 рублей за второй гаджет.

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Комментарии

+4797
Carter_Mayers
Раньше, продавали вообще всё, в т.ч. и нормальные бренды и производителей. Теперь же, устраивают презентации, всякой китайской шляпы. Видимо совсем продаж нет, реально, потому что сети такими вещами, обычно не занимаются. Магазинам этими вещами заниматься не нужно, лучше чем специализированные ресурсы и обзорщики, всё равно это не сделают
час назад в 22:42
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+1
nomer17 Carter_Mayers
Чел, выучи русский язык. Ну и как бы Хуавей — это А-бренд, даун 😂
35 минут назад
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+4797
Carter_Mayers nomer17
Для китайцев может и так. Для белого человека A-бренды это Apple, Samsung, LG, Electrolux, Sony и т.д. Не всякая шляпа китайская, которая в любой шараге, типа МВидео, Эльдорадо и всяких Ситилинк по цене хорошего производителя. Где ты там увидел равных лучшим, вообще не понятно. Ещё давай, расскажи тут, как хороши китайские тазики и что какой-нибудь Geely, ничуть не хуже будет, чем Toyota или Kia
28 минут назад
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+1
nomer17 Carter_Mayers
Еще раз: учи русский язык. И ещё раз: Хуавей — общепризнанный А-бренд техники. Киа, больной ты пидораз, это нишевый ширпотреб ниже А-бренд. Тойота ещё ок, но тоже переоценена, проста в своем исполнении, лишена местами технологичности и потому якобы надежна. Ты, вафел, лишенный каког-либо интеллекта, хоть бы прогуглил.
15 минут назад
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