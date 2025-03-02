Грязная зелёная бумажка больше не нужна даже американцам. В США создают криптовалютный резерв
Александр Кузнецов
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Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о создании криптовалютного резерва страны. Поначалу в него войдут токены BTC, ETH, XRP, SOL и ADA.
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Трамп пишет, что проследит за тем, чтобы США стали криптовалютной столицей планеты. Он также напомнил, что предыдущая администрация президента, подчинявшаяся Джо Байдену, выступала против криптовалют. Вероятно, Трамп забыл, что Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США именно при нём в 2019 году запретила Telegram запускать собственный блокчейн TON и криптовалюту Gram, в результате чего созданная командой Павла Дурова технология была отдана энтузиастам и теперь формально не связана с Telegram.
Когда начнётся формирование криптовалютного резерва США, пока неизвестно. Даже при отсутствии этой информации почти все монеты заранее показывают большой рост. К примеру, Bitcoin сейчас стоит более 92 тысяч долларов за монету, хотя ещё днём он оценивался в 85 тысяч.