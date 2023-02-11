GTA V снова бьёт рекорды продаж. Игра вышла почти 10 лет назад!

Александр


Игра GTA V возглавила рейтинги продаж на PlayStation 5 в январе в США, Канаде и европейских странах. Всё бы ничего, но она была выпущена в 2013 году и с тех пор её создатель студия Rockstar Games похоже что только тем и занималась, что дорабатывала её.

Попадание GTA V в рейтинг можно условно объяснить несколькими факторами. Релиз этой игры с улучшенной графикой для PlayStation 5 состоялся в марте 2022 года, с тех пор игра несколько раз обновлялась, а Rockstar Games периодически продаёт её со скидкой. Пользователи, которые наигрались в GTA V на ПК и консолях предыдущих поколений, не упускают шанс купить классику, чтобы пройти повторно насладиться ею. Это одна из самых затратных и доходных компьютерных игр в истории человечества.

Конкуренты GTA V в рейтинге продаж на PlayStation 5 намного более свежие, это FIFA 23, Dead Space, Call of Duty: Modern Warfare II, NBA 2K23, Forspoken, Monster Huner Rise, Madden NFL 23, Elden Ring и The Last of Us Part I. Примечательно, что в чарт продаж игр для PlayStation 4 в США и Канаде возглавила игра Minecraft, а она ещё более старая, чем GTA V, её релиз состоялся в ноябре 2011 года.
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Комментарии

BacksBanny
+37
BacksBanny
Рокстар умеет продать то, что по сути тебе уже давным давно не нужно😅 это  игровой индустрии 🫡
41 минуту назад
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+522
law BacksBanny
Если не нужно вам так как играли но ведь есть еше почвление новых игроков кто вообще не видел игру
15 минут назад
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