Немецкий компьютерщик Себастьян Штаакс показал, как он играет в GTA V на Nintendo Game Boy первого поколения. Эта консоль была выпущена в 1989 году, а игра вышла в 2013 и настолько требовательна, что запускается даже не на всех современных ноутбуках.
Штаакс, конечно же, схитрил. На самом деле, GTA V запущена на PlayStation, а на Game Boy лишь передаётся изображение. Для этого инженеру пришлось установить в карманную консоль модуль Wi-Fi, переписать её прошивку и произвести другие манипуляции.
GTA V стримится на Game Boy с очень слабыми настройками графики (160×144 пикселей с частотой обновления 20 кадров в секунду) и с монохромной зелёной гаммой. Штаакс смог таким же способом запустить на старой приставке некоторые другие игры, в том числе оригинальный Doom (1993 года) и Crysis (2007 года). Несмотря на большой интерес к своему изобретению, он не собирается запускать эту модификацию в массовое производство, но поделился технической документацией, с помощью которой любой желающий может повторить то же самое самостоятельно.
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