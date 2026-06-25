GTA VI уже можно заказать в России. restore: открыла предзаказы на главный игровой релиз года

Сеть магазинов restore: объявила о старте предзаказов Grand Theft Auto VI — одной из самых ожидаемых игр последних лет. С 25 июня оформить заказ можно как на сайте сети, так и в розничных магазинах.Новая часть культовой серии отправит игроков в современную версию Vice City и штат Леонида — крупнейший и самый детализированный игровой мир в истории Rockstar Games. Разработчики обещают огромную карту с мегаполисами, болотами, пляжами и пригородами, а также тысячи NPC, реалистичную физику, продвинутую систему освещения и погодных эффектов. В центре сюжета окажутся Люсия и Джейсон — первая полноценная пара главных героев в основной линейке GTA.Игра создается эксклюзивно для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Российским пользователям будет доступна версия с русскими субтитрами. В restore: стандартное издание оценили в 10 990 рублей, а версия Ultimate обойдется в 13 990 рублей. При этом покупатели получат физическую коробку с кодом активации для цифровой загрузки игры, а не диск.Для бронирования потребуется полная предоплата при покупке онлайн или депозит в размере 1000 рублей при оформлении в магазине. Продажи игры должны стартовать осенью 2026 года.