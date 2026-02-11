«Губит репутацию за $700»: в сети всплыла некрасивая история о сыне Павла Дурова

Пользователи Telegram жалуются в сети, что их кидает на деньги сын Павла Дурова. На момент публикации есть сообщения от нескольких пострадавших.
«брат если готов купить подарки от меня или есть знакомый который интересуются скажи мне, у меня дорогие есть и они мне больше не нужны», — так выглядит сообщение от Михаила Дурова по заявлению пострадавших.
Один из обманутых поделился, что спустя некоторое время сам Павел закинул ему в профиль тот самый подарок, который предлагал купить Михаил. Он делает вывод: если бы родства не было, то и Дурову незачем было бы компенсировать. «Сын такого человека губит репутацию отца ради $700», подытожил один из пострадавших.
Пользователи рассказали свои истории в телеграм-каналах с упоминаниями Павла — написать ему напрямую они не могли, «потому что сообщения стоят 10000 звезд». Жертвы обмана предполагают, что Михаил развел их на деньги из спортивного интереса — он хотел показать отцу, что умеет зарабатывать большие суммы в день.