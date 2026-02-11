Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Губит репутацию за $700»: в сети всплыла некрасивая история о сыне Павла Дурова

Олег

Пользователи Telegram жалуются в сети, что их кидает на деньги сын Павла Дурова. На момент публикации есть сообщения от нескольких пострадавших.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как рассказывают юзеры, Михаил Дуров сам выходит к ним на связь, называет себя по имени и фамилии, и предлагает купить у него редкий и дорогостоящий подарок Telegram за $700. Чтобы отработать подозрения, он шлет кружочки с отцом и всячески подтверждает свою принадлежность к создателю мессенджера. Когда жертва переводит ему деньги, то попадает в блэк-лист.

«брат если готов купить подарки от меня или есть знакомый который интересуются скажи мне, у меня дорогие есть и они мне больше не нужны», — так выглядит сообщение от Михаила Дурова по заявлению пострадавших. 

Один из обманутых поделился, что спустя некоторое время сам Павел закинул ему в профиль тот самый подарок, который предлагал купить Михаил. Он делает вывод: если бы родства не было, то и Дурову незачем было бы компенсировать. «Сын такого человека губит репутацию отца ради $700», подытожил один из пострадавших.



Пользователи рассказали свои истории в телеграм-каналах с упоминаниями Павла — написать ему напрямую они не могли, «потому что сообщения стоят 10000 звезд». Жертвы обмана предполагают, что Михаил развел их на деньги из спортивного интереса — он хотел показать отцу, что умеет зарабатывать большие суммы в день. 

0
Источник:
Telegram
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Песков поставил точку в вопросе Telegram и рассказал, чем пользуется Владимир Путин
Павел Дуров жёстко высказался о блокировке Telegram в России
Первая замена Siri и Gemini запущена прямо в Telegram

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии