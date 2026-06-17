Гулять так гулять: Apple готовит к юбилею сразу три новых iPhone и наушники с «глазами»

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple планирует крупное обновление продуктовой линейки к концу 2027 года. Главным устройством станет юбилейный iPhone с радикальными изменениями в дизайне, но не только ему будет уделено внимание. Компания также удивит вторым поколением складного iPhone Ultra и первыми AirPods, которые смогут «видеть».По словам Гурмана, все три устройства завязаны на развитии Apple Intelligence и новых визуальных моделей ИИ. AirPods с камерами, которые внутри компании проходят под кодовым названием B798, должны были выйти раньше, но релиз сдвинули из-за задержек в развитии Siri AI. Такие наушники смогут анализировать окружение пользователя и работать в связке с визуальными возможностями Apple Visual Intelligence. Основная сложность связана с необходимостью обучить модели, способные корректно распознавать объекты в реальном мире.Безусловным хитом станет юбилейный iPhone XX, который получит практически безрамочный дисплей и изогнутое стекло, заходящее на боковые грани. Причём впервые стало известно, что девайс выйдет сразу в двух размерах, как iPhone Pro и iPhone Pro Max. Эти устройства внутри компании обозначаются как V73 и V74. Разумеется, они придут на смену 18-м «прошкам».Параллельно Apple готовит складной iPhone 2-го поколения, который также выйдет в конце 2027 года. Пока известно лишь то, что он будет работать на 2-нм чипе A21 (Naxos), как и юбилейный iPhone.