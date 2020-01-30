Гусь

Помните несносного гуся из Untitled Goose Game, где нужно издеваться над безобидными деревенскими зрителями? Это та самая игра, которая породила множество мемов 2019 года. На этом разработчик решил не останавливаться.

Сэм Чит создал виртуального гуся, которого можно поселить в своем компьютере. Хочется сразу вас предупредить, его единственная цель — превратить вашу жизнь в настоящий ад.



После установки гусь будет гоготать, топтаться по рабочему столу, оставляя за собой грязные следы, а также заваливать ваше рабочее пространство кучей мемов и оставлять всякие записки. Самое интересное, что пернатый без проблем сможет схватить курсор и скрыться вместе с ним в неизвестном направлении, даже если вы играете в какую-нибудь игру.

Пользователи Твиттера оценили новое творение Сэма и похоже нас ожидает новая волна мемов с гусём.

Стоило мне его оставить на полчаса и мой компьютер превратился в это.

Мне нравится мой новый питомец.

Разработчик анонсировал специальную версию «вредителя» для стримеров. Этот гусь будет еще умнее и злее. Скачать гуся для рабочего стола можно отсюда.



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У нас есть подкаст и его видео-версия

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