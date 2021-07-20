Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть. Она называется HalloApp и доступна только на мобильных устройствах.
Соцсеть запущена бывшим бизнес-директором WhatsApp Нираджом Арора и бывшим техническим директором WhatsApp Майклом Донохью, которые покинули компанию в 2018 и 2019 годах соответственно. Зарегистрироваться в HalloApp можно только с номером телефона и никак иначе, а найти друзей можно только среди тех, чьи телефоны добавлены в записную книгу вашего смартфона.
Создатели HalloApp позиционируют свой проект как «противоядие от традиционных соцсетей» и место, где можно общаться с настоящими, а не виртуальными друзьями. Они утверждают, что в их соцсети нет лишнего контента, а данные пользователей не собираются и не анализируются ни для показа рекламы, ни с другими целями.
«Представьте, что ваша лента не заполнена сообщениями, которые вам не интересны. Представьте, что вы видите то, что хотели бы вы, а не то, что решил алгоритм. Представьте, что с вами не обращаются как с продуктом», — написано в блоге HalloApp.
В приложении HalloApp, доступном на Android и iOS, четыре раздела: сообщения от друзей, групповые чаты, личные переписки и настройки. Традиционных постов и новостей здесь нет, упор сделан на общедоступную, личную и групповую переписку. Разработчики планируют добавить в HalloApp возможности, которые будут доступны только по платной подписке, а в настоящее время соцсеть полностью бесплатная.
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