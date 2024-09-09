Hamster Combat дарит 500 рублей на «Яндекс Еду» всем желающим

В Telegram-тапалке Hamster Combat появилась ограниченная по времени акция, которая дает приятную скидку на первый заказ. Карточка находится внутри игры, но скидкой воспользоваться можно и без хамстера.



«Зарядиться и тапать» — так гласит новая игровая карточка в «Хамстер Комбат». Она появилась на вкладке Specials и дает около 3,5 тысяч монет пассивного дохода. Традиционно, прокачивать её выгодно вплоть до 12-13 уровня.











Чтобы получить скидку на первый заказ в «Яндекс Еде», достаточно нажать на кнопку внутри карточки. Другой способ — воспользоваться промокодом EdaHamster во время оформления доставки. Сработает и так, и так. Промокод дает скидку 50% от суммы заказа, но не более 500 рублей. Если вы уже заказывали «Еду» ранее, попросите члена семьи создать аккаунт и воспользоваться скидкой. Чтобы получить скидку на первый заказ в «Яндекс Еде», достаточно нажать на кнопку внутри карточки. Другой способ — воспользоваться промокодом EdaHamster во время оформления доставки. Сработает и так, и так. Промокод дает скидку 50% от суммы заказа, но не более 500 рублей. Если вы уже заказывали «Еду» ранее, попросите члена семьи создать аккаунт и воспользоваться скидкой.