Hamster Kombat раздаёт по 100 рублей на «Яндекс Такси»

Александр



В игре Hamster Kombat появилась новая карточка, заказанная «Яндексом». В ней содержится промокод, дающий скидку в размере 100 рублей на первую поездку в «Яндекс Такси» по тарифу «Вместе».

Вот этот промокод — COMBOHAMSTER. Его можно использовать даже не играя в Hamster Kombat.

Тариф «Вместе» обычно обходится даже дешевле «Эконома». Подвох в том, что поездку придёт поделить с другим попутчиком.



В игре Hamster Kombat только что закончился первый сезон и начался промежуточный этап перед вторым сезоном. Все предыдущие достижения обнулились, а 26 сентября состоится эйдроп, в рамках которого между игроками будут поделены криптовалютные токены $HMSTR. Их можно будет сразу же продать или оставить в кошельке на бирже в надежде, что они подорожают.

Тут мы рассказали, как изменилась игра Hamster Kombat по окончании первого сезона. Теперь в ней нет монет и ключей, зарабатывать предлагается кристаллы, а карточки не разделены по тематикам. Тапанье по хомяку больше не приносит дохода, заработок идёт с прокачивания карточек, просмотра рекламных видео, со встроенных и сторонних игр, оформления подписок на аккаунты Hamster Kombat в соцсетях и привлечения друзей. Даже если вы пропустили первый сезон, сейчас отличное время для того, чтобы присоединиться к игре, ведь вы будете в тех же условиях, что и бывалые геймеры.

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Официально: названа дата «эйрдропа» в Hamster Kombat

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Комментарии

+65
tree
Опять такси, опять хомяк 😂
час назад в 17:45
#
+939
Paspartu
Какая дешевая замануха
28 минут назад
#
Шухрат
+65
Шухрат
100 рублей на первый заказ

👍👍👍
19 минут назад
#

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