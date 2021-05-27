





Компания HARMAN представила нового посла бренда премиальных акустических систем и наушников Harman Kardon, Даниила Трифонова, одного из самых ярких пианистов нового поколения, лауреата международных конкурсов.Трифонов — обладатель премии Grammy в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки» за альбом Transcendental с записью этюдов Ференца Листа. Он вышел на знаменитом лейбле Deutsche Grammophon, который входит в Universal Music Group. Во всем мире высоко оценивают записи Даниила и выступления с лучшими симфоническими оркестрами на крупнейших сценах мира, включая парижский Зал Плейель, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Сантори-холл в Токио, Вигмор-холл в Лондоне и многие другие.Миссия сотрудничества с Harman Kardon — показать, что классическая музыка доступна за пределами этих залов и может звучать в доме каждого обладателя качественной техники, сохраняя премиальные акустические характеристики. Музыкант разделяет ценности и подход американской марки, основанной в 1953 году учёными-энтузиастами, и до сих пор приверженной бескомпромиссному качеству звука, исключительной технологичности и уникальному дизайну. Российский пианист станет посланником бренда на международном уровне и примет участие в серии совместных мероприятий.«Мы рады приветствовать в международной команде амбассадоров бренда Harman Kardon Даниила Трифонова. И особенно гордимся, что им стал наш соотечественник. Даниил представляет собой образ абсолютного таланта, исключительного музыканта и проникновенного слушателя. Уверен, это сотрудничество позволит нам естественным образом показать миссию бренда и привлечь ещё больше ценителей качественного звука по всему миру», — Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Россия.«Для меня это большая честь и радость быть частью команды международных амбассадоров Harman Kardon. Я надеюсь, что сотрудничество с брендом, с которым у меня связано много замечательных музыкальных воспоминаний, помогут донести классическую музыку за пределы концертных площадок. С нетерпением жду начала нашего сотрудничества», — Даниил Трифонов, музыкант, композитор.«Для нас такой масштабный проект — это не просто сотрудничество артиста Universal Music с одним из крупнейших мировых аудиобрендов, но и возможность вместе рассказать широкому кругу слушателей о классической музыке в исполнении одного из самых виртуозных современных пианистов», — Максим Власов — генеральный директор Universal Music Russia.