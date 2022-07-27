Huawei HarmonyOS Утечки

HarmonyOS 3.0 получат неожиданно много смартфонов. Вот полный список

Олег

Huawei


Сегодня, 27 июля 2022 года, Huawei представит свою новую Harmony OS 3.0. 

В сети довольно мало слухов и утечек относительно этого апдейта— известно лишь, что компания называет ОС «более плавной и безопасносной». Ранее инсайдеры раскрыли несколько будущих функций — они очень похожи на нововведения iOS. 

Что касается совместимых устройств, то китайский источник MyDrivers называет 13 смартфонов и один планшет Huawei. Вот полный список: 
  • Huawei P50 
  • Huawei P50 Pro 
  • Huawei P50 Pro CE 
  • Huawei P50 Pocket 
  • Huawei P50 Pocket Art CE 
  • Huawei Mate 40 
  • Huawei Mate 40 Pro 
  • Huawei Mate 40 Pro 4G 
  • Huawei Mate 40 Pro+ 
  • Huawei Mate 40 RS Porshe Design 
  • Huawei Mate 40 RS Porshe Edition CE 
  • Huawei SmartScreen V65 Pro 
  • Huawei SmartScreen V75 Pro 
  • Huawei MatePad Pro 12.6 (2021). 
Список поддерживаемых девайсов будет расширяться, просто перечисленные модели получат обновление первыми. Источник не уточняет, когда апдейты появятся во всем мире. Все подробности станут известны уже сегодня, после окончания презентации. 

К слову, в китайские соцсети уже слили фото нескольких девайсов, которые работают на HarmonyOS 3.0. 

Huawei

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

Dmitriy
+266
Dmitriy
Актуально только для аппаратов с регионом Китай и подобных.
27 июля 2022 в 14:04
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