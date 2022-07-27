HarmonyOS 3.0 получат неожиданно много смартфонов. Вот полный список

Сегодня, 27 июля 2022 года, Huawei представит свою новую Harmony OS 3.0.
В сети довольно мало слухов и утечек относительно этого апдейта— известно лишь, что компания называет ОС «более плавной и безопасносной». Ранее инсайдеры раскрыли несколько будущих функций — они очень похожи на нововведения iOS.
Что касается совместимых устройств, то китайский источник MyDrivers называет 13 смартфонов и один планшет Huawei. Вот полный список:
- Huawei P50
- Huawei P50 Pro
- Huawei P50 Pro CE
- Huawei P50 Pocket
- Huawei P50 Pocket Art CE
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro 4G
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate 40 RS Porshe Design
- Huawei Mate 40 RS Porshe Edition CE
- Huawei SmartScreen V65 Pro
- Huawei SmartScreen V75 Pro
- Huawei MatePad Pro 12.6 (2021).
К слову, в китайские соцсети уже слили фото нескольких девайсов, которые работают на HarmonyOS 3.0.