HarmonyOS NEXT станет полноценной заменой Android и iOS

Олег

Huawei


Компания Huawei собирается полностью очистить свою ОС от следов западных разработчиков. Об этом пишет WCCF Tech.

Ранее пользователи уже успели разочароваться в HarmonyOS: вендор подавал её как конкурента Android и iOS, но на деле апдейт оказался очередной оболочкой самого Android, хоть и глубоко интегрированной. В следующем обновлении HarmonyOS компания Huawei собирается исправить ситуацию.

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Согласно источнику, до конца 2024 года Huawei представит HarmonyOS NEXT, которая будет очищена от всего иностранного исходного кода, в том числе компонентов Android и Linux. Это будет сделано из соображений суверенной безопасности; Китай считает, что Google может шпионить за ними с помощью компонентов Android.

Если всё произойдет именно так, то HarmonyOS угрожает стать полноценным конкурентом «двух китов» смартфоностроения 21 века — Android и iOS. Если другим китайским производителям понравится ОС от Huawei и для нее будет достаточно софта, они запросто могут перевести на нее свои смартфоны, постепенно отказавшись от Android. В качестве дополнительного преимущества HarmonyOS NEXT приводится улучшенная скорость и эффективность работы в сравнении с Android; релиз может дать преимущество собственным чипам Kirin от Huawei, которые пока отстают от конкурентов. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

Tigrolik
+693
Tigrolik
Очистить андроид от андроид….
Сегодня в 16:23
#
Dmitriy
+984
Dmitriy
Ёптыть. Сидя на AOSP скулить, что очистят от иностранного... Очистить от Андроида и линуха — а аппы кто писать будет? Или эмуляторы? Или очередной китайский трындеж, а они это любят, ибо политика такая, а на деле пшик?
Такая же "своя" ось у сяоми, гнуссасов и пр. Уже реальность все видели, спасибо. Прям как Российская ОС Аврора, такая ж наша и такая же популярная.
2 часа назад в 16:52
#
0
гойский гой Dmitriy
Ой, ну не тошни только. Какая еще своя ос у гнусмаса? Что ни попадя трындишь
час назад в 18:07
#
tellurian
+1469
tellurian
Только за пределами Китая мало где будет популярна.
Удачи им!
2 часа назад в 17:22
#
tellurian
+1469
tellurian Вася Вотафаков
Там не все будут использовать эту систему. Айфоны и другие бренды популярны.
час назад в 18:34
#
tellurian
+1469
tellurian
Не хватает дополнения

«Из-за санкций США Huawei взялась продавать мясо, став крупнейшим импортером говядины в Китае. Говядиной и вином расплачивается Аргентина.».
2 часа назад в 17:23
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