HarmonyOS NEXT станет полноценной заменой Android и iOS



Компания Huawei собирается полностью очистить свою ОС от следов западных разработчиков. Об этом пишет WCCF Tech.



Ранее пользователи уже успели разочароваться в HarmonyOS: вендор подавал её как конкурента Android и iOS, но на деле апдейт оказался очередной оболочкой самого Android, хоть и глубоко интегрированной. В следующем обновлении HarmonyOS компания Huawei собирается исправить ситуацию.







Согласно источнику, до конца 2024 года Huawei представит HarmonyOS NEXT, которая будет очищена от всего иностранного исходного кода, в том числе компонентов Android и Linux. Это будет сделано из соображений суверенной безопасности; Китай считает, что Google может шпионить за ними с помощью компонентов Android.



Если всё произойдет именно так, то HarmonyOS угрожает стать полноценным конкурентом «двух китов» смартфоностроения 21 века — Android и iOS. Если другим китайским производителям понравится ОС от Huawei и для нее будет достаточно софта, они запросто могут перевести на нее свои смартфоны, постепенно отказавшись от Android. В качестве дополнительного преимущества HarmonyOS NEXT приводится улучшенная скорость и эффективность работы в сравнении с Android; релиз может дать преимущество собственным чипам Kirin от Huawei, которые пока отстают от конкурентов.