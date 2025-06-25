HDC 2025 Global Summit: Huawei делает ставку на пользовательский опыт и расширяет инновационную экосистему

В рамках Global EcoSummit, который является частью ежегодной конференции для разработчиков Huawei Developer Conference (HDC) 2025, компания представила ряд инновационных достижений, подчеркивая совместные усилия по созданию единой экосистемы. Вместе с разработчиками, партнерами и представителями отрасли Huawei продемонстрировала прорывы в области носимых устройств, вновь подтвердив свою приверженность постоянным инновациям и открытому подходу, объединяющему здоровье, стиль жизни и интеллектуальные сервисы.
«Мы убеждены, что инновации рождаются в открытых экосистемах. Благодаря сотрудничеству с мировыми партнерами и предоставлению разработчикам инструментов HarmonyOS, мы формируем будущее, где носимые устройства становятся не просто гаджетами, а незаменимыми спутниками во всех сферах жизни», — отметил У Хао, вице-президент отдела развития глобальной экосистемы потребительских облачных сервисов и продаж Huawei.
Huawei успешно сотрудничает с международными брендами, обеспечивая пользователей удобными, безопасными и надежными сервисами. Собственная рекламная платформа компании на основе передовых технологий помогает партнерам точно находить аудиторию и повышать вовлеченность.
Стратегический скачок в носимых технологиях: комплексные обновления
На HDC 2025 Huawei анонсировала обновленную стратегию Sports Health Full-Stack, объединяющую аппаратные и программные инновации для создания умных носимых устройств — персональных помощников для здоровья и повседневной жизни. В основе — четыре ключевые возможности, расширяющие границы цифрового здравоохранения.
Huawei провела комплексный апгрейд устройств: от железа до софта. Новый мультисенсор X-TAP с продвинутыми датчиками задаёт новые стандарты мониторинга здоровья. HarmonyOS стала на 35% плавнее, а OpenXuanji даёт разработчикам мгновенный доступ к данным для расширения экосистемы.
Платформы Research и Health стали умнее, а Industry Solution 1.0 помогает партнёрам внедрять инновации. Технологические улучшения позволяют создавать сервисы под актуальные запросы рынка.
Комплексный пользовательский опыт: здоровье, стиль жизни и инновации с партнёрами
Huawei развивает стратегию Sports Health, превращая носимые устройства в инструменты управления здоровьем. Крупное исследование сердечно-сосудистой системы с помощью гаджетов позволило создать замкнутую систему контроля давления, что усиливает профилактику заболеваний. В планах — расширение мониторинга дыхания и сна для комплексной поддержки пользователей.
В спортивном направлении Huawei внедряет технологии для разных активностей. На HDC 2025 представили обновлённый гольф-режим с 3D-графикой и данными по 15 000 полям, а также режим для людей с ограниченными способностями в Activity Rings. Умные датчики и ИИ повышают точность отслеживания прогресса.
Huawei помогает цифровой трансформации здравоохранения, фитнеса и других отраслей, предоставляя партнёрам комплексные цифровые решения на основе сквозного сбора и анализа данных.
Совместная экосистема: партнёры и разработчики — движущая сила инноваций
Экосистема носимых устройств Huawei активно развивается через партнёрства с мировыми брендами. ACCESS запустил A Music для Huawei, устанавливая новые стандарты медиаконтента. В планах — расширенный поиск, персонализированные рекомендации и интеграция голосового помощника.
В сфере путешествий Huawei интегрировала приложение авиакомпании Turkish airlines в Watch 5, повысив удобство для пассажиров.
В Юго-Восточной Азии Huawei с филиппинской финтех-компанией внедрилиа бесконтактную оплату, а Somnio представила умного ассистента для HarmonyOS с GPS и ИИ.
Поток китайских туристов в ЮВА удвоился с 2023 по 2024 год. Совместный сервис с транспортным оператором позволяет оплачивать поездки через Huawei Pay, обеспечивая комфорт и безопасность.
Кроме того, Huawei SkyTone совместно с ведущим девелопером в ЮВА предлагает туристам эксклюзивные пакеты мобильных данных, подарки и скидки, делая путешествия ещё более комфортными.
Согласно данным Национального управления иммиграции Китая, рынок зарубежного туризма стремительно растёт — в 2024 году поток выезжающих увеличился на 43,9%. На этом фоне рекламная платформа Huawei становится оптимальным инструментом для зарубежных брендов, стремящихся к точному охвату китайских потребителей. Например, известный итальянский модный дом с помощью Petal Ads построил точную модель сегментирования аудитории класса люкс, что принесло бренду золотую награду за интеллектуальный маркетинг на IAI InternationalAdvertising Awards 2025.
Взгляд в будущее: инновации и сотрудничество
Саммит HDC 2025 ещё раз продемонстрировал лидерство Huawei на рынке носимых устройств, где инновационное оборудование, интеллектуальные программные решения и широкая сеть партнёров работают в единой экосистеме. По мере того, как носимые гаджеты эволюционируют из шагомеров в полноценных спутников стиля жизни, Huawei формирует будущее, основанное на интеллектуальном здоровье, захватывающем контенте и максимальном удобстве. Благодаря комплексному подходу, инновации Huawei становятся частью жизни миллионов людей по всему миру, помогая им заботиться о здоровье и делать каждый день комфортнее.