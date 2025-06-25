HDC 2025 Global Summit: Huawei делает ставку на пользовательский опыт и расширяет инновационную экосистему







В рамках Global EcoSummit, который является частью ежегодной конференции для разработчиков Huawei Developer Conference (HDC) 2025, компания представила ряд инновационных достижений, подчеркивая совместные усилия по созданию единой экосистемы. Вместе с разработчиками, партнерами и представителями отрасли Huawei продемонстрировала прорывы в области носимых устройств, вновь подтвердив свою приверженность постоянным инновациям и открытому подходу, объединяющему здоровье, стиль жизни и интеллектуальные сервисы. В рамках Global EcoSummit, который является частью ежегодной конференции для разработчиков Huawei Developer Conference (HDC) 2025, компания представила ряд инновационных достижений, подчеркивая совместные усилия по созданию единой экосистемы. Вместе с разработчиками, партнерами и представителями отрасли Huawei продемонстрировала прорывы в области носимых устройств, вновь подтвердив свою приверженность постоянным инновациям и открытому подходу, объединяющему здоровье, стиль жизни и интеллектуальные сервисы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мы убеждены, что инновации рождаются в открытых экосистемах. Благодаря сотрудничеству с мировыми партнерами и предоставлению разработчикам инструментов HarmonyOS, мы формируем будущее, где носимые устройства становятся не просто гаджетами, а незаменимыми спутниками во всех сферах жизни», — отметил У Хао, вице-президент отдела развития глобальной экосистемы потребительских облачных сервисов и продаж Huawei.

Huawei успешно сотрудничает с международными брендами, обеспечивая пользователей удобными, безопасными и надежными сервисами. Собственная рекламная платформа компании на основе передовых технологий помогает партнерам точно находить аудиторию и повышать вовлеченность.На HDC 2025 Huawei анонсировала обновленную стратегию Sports Health Full-Stack, объединяющую аппаратные и программные инновации для создания умных носимых устройств — персональных помощников для здоровья и повседневной жизни. В основе — четыре ключевые возможности, расширяющие границы цифрового здравоохранения.Huawei провела комплексный апгрейд устройств: от железа до софта. Новый мультисенсор X-TAP с продвинутыми датчиками задаёт новые стандарты мониторинга здоровья. HarmonyOS стала на 35% плавнее, а OpenXuanji даёт разработчикам мгновенный доступ к данным для расширения экосистемы.Платформы Research и Health стали умнее, а Industry Solution 1.0 помогает партнёрам внедрять инновации. Технологические улучшения позволяют создавать сервисы под актуальные запросы рынка.Huawei развивает стратегию Sports Health, превращая носимые устройства в инструменты управления здоровьем. Крупное исследование сердечно-сосудистой системы с помощью гаджетов позволило создать замкнутую систему контроля давления, что усиливает профилактику заболеваний. В планах — расширение мониторинга дыхания и сна для комплексной поддержки пользователей.В спортивном направлении Huawei внедряет технологии для разных активностей. На HDC 2025 представили обновлённый гольф-режим с 3D-графикой и данными по 15 000 полям, а также режим для людей с ограниченными способностями в Activity Rings. Умные датчики и ИИ повышают точность отслеживания прогресса.Huawei помогает цифровой трансформации здравоохранения, фитнеса и других отраслей, предоставляя партнёрам комплексные цифровые решения на основе сквозного сбора и анализа данных.Экосистема носимых устройств Huawei активно развивается через партнёрства с мировыми брендами. ACCESS запустил A Music для Huawei, устанавливая новые стандарты медиаконтента. В планах — расширенный поиск, персонализированные рекомендации и интеграция голосового помощника.В сфере путешествий Huawei интегрировала приложение авиакомпании Turkish airlines в Watch 5, повысив удобство для пассажиров.В Юго-Восточной Азии Huawei с филиппинской финтех-компанией внедрилиа бесконтактную оплату, а Somnio представила умного ассистента для HarmonyOS с GPS и ИИ.Поток китайских туристов в ЮВА удвоился с 2023 по 2024 год. Совместный сервис с транспортным оператором позволяет оплачивать поездки через Huawei Pay, обеспечивая комфорт и безопасность.Кроме того, Huawei SkyTone совместно с ведущим девелопером в ЮВА предлагает туристам эксклюзивные пакеты мобильных данных, подарки и скидки, делая путешествия ещё более комфортными.Согласно данным Национального управления иммиграции Китая, рынок зарубежного туризма стремительно растёт — в 2024 году поток выезжающих увеличился на 43,9%. На этом фоне рекламная платформа Huawei становится оптимальным инструментом для зарубежных брендов, стремящихся к точному охвату китайских потребителей. Например, известный итальянский модный дом с помощью Petal Ads построил точную модель сегментирования аудитории класса люкс, что принесло бренду золотую награду за интеллектуальный маркетинг на IAI InternationalAdvertising Awards 2025.Саммит HDC 2025 ещё раз продемонстрировал лидерство Huawei на рынке носимых устройств, где инновационное оборудование, интеллектуальные программные решения и широкая сеть партнёров работают в единой экосистеме. По мере того, как носимые гаджеты эволюционируют из шагомеров в полноценных спутников стиля жизни, Huawei формирует будущее, основанное на интеллектуальном здоровье, захватывающем контенте и максимальном удобстве. Благодаря комплексному подходу, инновации Huawei становятся частью жизни миллионов людей по всему миру, помогая им заботиться о здоровье и делать каждый день комфортнее.