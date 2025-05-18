Hisense представила флагманский проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люменов и звуком от Harman







Проектор Проектор Hisense Vidda C3 Pro выделяется использованием нового источника света MCL39, обеспечивающего реальную яркость 2800 люменов по стандарту CVIA, и поддержкой форматов Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced. Контрастность достигает 14 000:1, а заявленная точность цветопередачи и глубина изображения заметно выше, чем у большинства конкурентов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Девайс также получил асферическую оптику с зум-объективом 0,9–1,5:1, что позволяет проецировать 100-дюймовую картинку с расстояния всего в 2 метра. Работает Hisense Vidda C3 Pro на чипе MediaTek MT9681 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также проектор принимает сигнал с подключенных устройств в 4K/60 Гц и Full HD/240 Гц через HDMI 2.1. Среди прочих интерфейсов — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Ethernet, USB 3.0 и оптика. Также есть автоматическая калибровка изображения с помощью системы Jingwei 4.0 и датчиков ToF/CMOS.За звук отвечает Harman: тут встроены два динамика по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS и сертификацией Hi-Res. Дополнительно предусмотрены функции голосового управления, 3D-воспроизведения и защита от вредного синего света. В комплекте идут чехол и зарядка GaN. Vidda C3 Pro позиционируется как мощное решение для требовательных пользователей, которые ищут баланс между качеством проекции и звуком в формате всё-в-одном.Пока Hisense Vidda C3 Pro доступен только в Китае по цене 9499 юаней (~$1318).