Hisense представила флагманский проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люменов и звуком от Harman

Проектор Hisense Vidda C3 Pro выделяется использованием нового источника света MCL39, обеспечивающего реальную яркость 2800 люменов по стандарту CVIA, и поддержкой форматов Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced. Контрастность достигает 14 000:1, а заявленная точность цветопередачи и глубина изображения заметно выше, чем у большинства конкурентов.
За звук отвечает Harman: тут встроены два динамика по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS и сертификацией Hi-Res. Дополнительно предусмотрены функции голосового управления, 3D-воспроизведения и защита от вредного синего света. В комплекте идут чехол и зарядка GaN. Vidda C3 Pro позиционируется как мощное решение для требовательных пользователей, которые ищут баланс между качеством проекции и звуком в формате всё-в-одном.
Пока Hisense Vidda C3 Pro доступен только в Китае по цене 9499 юаней (~$1318).