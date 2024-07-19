Смотрим на телевик Honor Magic 6 Pro: улицы Питера, поездка в область, немного Саратова и чуть-чуть портретов

По улицам Санкт-Петербурга

Поездка в область

Немного Саратова

Чуть-чуть портретов

Что в итоге

Начиная с 2024 года, я для себя в 90% случаев снимаю на телеобъективы. Мне нравится их строгая перспектива, а также в кадр не лезет ничего лишнего. Пару месяцев я активно снимал на телевики Honor Magic 6 Pro и хочу поделиться с вами фотографиями.Для начала напомню сетап основной камеры Honor Magic 6 Pro: главный датчик на 50 МП (Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR), ультраширик на 50 МП (Omnivision OV50D) и 180-мегапиксельный телеобъектив (Samsung Isocell S5KHP3). После первого взгляда возникает некое наитие, что производитель понимает пользу телевиков и уделил много внимания как раз этому модулю.Как я упоминал выше, на мой взгляд, телеобъективы наилучшим образом подходят и для уличной съемки. Пространство получается наиболее тесным, поэтому концентрируешься на деталях и отсекаешь все лишнее.Немного вида на крыши города ранней весной с эпичным небом:Улицы и переулки:Архитектура:Немного макро на телевик:Прогулка по набережным:Колесо обозрения:Фестиваль тюльпанов. Он проводится каждый год в мае на Елагином острове.В последний день мая сгонял в область. Посетил музей-усадьбу Репина и Приморск.Местный старожил в усадьбе Репина. Сказали, что он уже на «пенсии».Несколько кадров Приморска.В начале лета я ездил на недельку в родной город — Саратов. Прогулялся по набережной Космонавтов и заглянул в городской Парк. На фото попала одна из визитных карточек города — мост через Волгу, которые соединяет города Саратов и Энгельс.Телеобъективы, на мой взгляд, помимо архитектуры и уличной съемки, наилучшим образом подходят для портретов. Все дело в том, что они максимально правильно передают геометрию лица, не искажая пропорций. В завершении несколько моих портретов. Одно из этих фото я уже использую в качестве аватарки в Telegram.По итогу двухмесячного тестирования у меня сложилось мнение, что Honor Magic 6 Pro — лучшая мобильная камера для фотосъемки. Если и не самая, то, как минимум, одна из. Мне очень нравится детализация снимков, цветопередача и постобработка. К слову о последней, в смартфоне используются очень хорошие алгоритмы, благодаря которым не хочется возиться в редакторов. «Джпеги» с камеры буквально сразу готовы к публикации.Камера Honor Magic 6 Pro поддерживает функцию «Захват движения» на базе технологии HONOR AI Motion Sensing. В ней используется нейросетевая модель, которая была обучена на 8 миллионах изображений с людьми в движении.Помимо камеры, в аппаратном обеспечении смартфона стоит выделить: кремний-углеродную батарею с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной (66 Вт), а также LTPO-экран с частотой 1-120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Корпус смартфона защищен от воды и пыли. Внутри флагманский процессор — Snapdragon 8 Gen 3. Также имеются стереодинамики, а фронтальная камера получила дополнительный 3D-сенсор для надежной разблокировки по лицу, в том числе для автозаполнения паролей и входа в банковские приложения.