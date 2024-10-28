Honor представил MagicOS 9.0 на базе Android 15 — обновление, которое захотят себе даже фанаты Apple

Олег

Фото: Honor

Компания Honor анонсировала большое обновление для своих смартфонов — MagicOS 9.0 на базе Android 15. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, MagicOS 9 приносит на смартфоны Honor много изменений, большинство из которых связаны с нейросетями. Оболочка содержит нового умного помощника YOYO, который является частью «ИИ-семейства» бренда и способен выполнять сложные задачи, состоящие из нескольких условий или вводных. А еще он изучает привычки пользователя и может управлять настройками смартфона и приложениями, не дожидаясь команды от человека.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Другая заметная фича — Anydoor — является аналогом Circle to Search от Google. Она позволяет обводить любой контент на экране костяшками пальцев и получить любую информацию о нём. Еще апдейт содержит опцию Smart Capsule — это дополнение к экосистеме MagicOS от Honor, которое предоставляет пользователю важную информацию о его окружении в реальном времени: погоду, предстоящие события и напоминания и так далее.

Также MagicOS 9.0 позволит выявлять мошеннические фото и видео с подменой лиц, которые создаются нейросетями — такой функции сейчас не предлагает ни Apple, ни Samsung. Смартфон в режиме реального времени проверяет отображаемый контент либо изображение собеседника по видеосвязи и предупредит, если вам хотят обмануть. Разумеется, не обошлось без умных фоторедакторов и улучшений графической производительности. Что касается совместимых устройств, то вот список и график обновлений от Honor:

Фото: Honor

Этот план актуален для Китая, а значит в другие страны апдейт будет добираться несколько позже указанных сроков. Прошивка действительно богата на полезные нововведения, и, в отличие от Apple, они будут доступны сразу после обновления. 

5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Астрологи объявили неделю Android-флагманов: Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Elite
Анонсированы смартфоны линейки HONOR Magic7 — с нейросетями и свежайшим чипом Snapdragon 8 Elite
Honor тонко затроллила Samsung. Письмо с насмешками выгравировали прямо на смартфоне

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также