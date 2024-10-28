Honor представил MagicOS 9.0 на базе Android 15 — обновление, которое захотят себе даже фанаты Apple

Компания Honor анонсировала большое обновление для своих смартфонов — MagicOS 9.0 на базе Android 15. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, MagicOS 9 приносит на смартфоны Honor много изменений, большинство из которых связаны с нейросетями. Оболочка содержит нового умного помощника YOYO, который является частью «ИИ-семейства» бренда и способен выполнять сложные задачи, состоящие из нескольких условий или вводных. А еще он изучает привычки пользователя и может управлять настройками смартфона и приложениями, не дожидаясь команды от человека.





Другая заметная фича — Anydoor — является аналогом Circle to Search от Google. Она позволяет обводить любой контент на экране костяшками пальцев и получить любую информацию о нём. Еще апдейт содержит опцию Smart Capsule — это дополнение к экосистеме MagicOS от Honor, которое предоставляет пользователю важную информацию о его окружении в реальном времени: погоду, предстоящие события и напоминания и так далее.Также MagicOS 9.0 позволит выявлять мошеннические фото и видео с подменой лиц, которые создаются нейросетями — такой функции сейчас не предлагает ни Apple, ни Samsung. Смартфон в режиме реального времени проверяет отображаемый контент либо изображение собеседника по видеосвязи и предупредит, если вам хотят обмануть. Разумеется, не обошлось без умных фоторедакторов и улучшений графической производительности. Что касается совместимых устройств, то вот список и график обновлений от Honor:Этот план актуален для Китая, а значит в другие страны апдейт будет добираться несколько позже указанных сроков. Прошивка действительно богата на полезные нововведения, и, в отличие от Apple, они будут доступны сразу после обновления.