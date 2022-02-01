Apple 25 января объявила о запуске конкурса макрофотографии в рамках «Снято на iPhone» для владельцев iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Он продлится до 17 февраля. Я уже отправил несколько снимков, посмотрел фото от других участников и решил подготовить несколько полезных советов.
Как принять участие в конкурсеОтправить свои макрофотографии можно несколькими способами:
- Опубликуйте снимки в Instagram или Twitter с хэштегами #ShotoniPhone и #iPhonemacrochallenge. Помимо этого, не забудьте указать в подписи, на какой iPhone сделан кадр.
- Отправьте фотографии в максимальном разрешении по электронной почте на адрес shotoniphone@apple.com, используя следующий формат названия: «имя_фамилия_macro_модельiPhone». В теме письма укажите: «Shot on iPhone Macro Challenge Submission».
Что еще нужно знать
- В конкурсе принимаются необработанные снимки, а также кадры отредактированные в «Фото» и с помощью сторонних приложений.
- Приём заканчивается 17 февраля 2022 года в 10:59 мск.
- С подробными правилами вы сможете ознакомиться здесь.
Кто будет оценивать фотографииОтбором снимков будет заниматься специальное жюри, состоящее их экспертов в области фотографии и представителей Apple. Всего будет выбрано 10 победителей.
Что получат победителиДесять победителей получат лицензионные выплаты за использование их работ в маркетинговых каналах Apple. Снимки будут размещаться в Apple Newsroom, на сайте apple.com, на страницах Apple в Twitter (@Apple), Instagram (@apple), WeChat и Weibo, а также могут использоваться для оформления магазинов Apple Store и в наружной рекламе. Рядом с каждой фотографии будет публиковаться имя автора.
Как я принял участие и что уже отправил
У меня в медиатеке «Фото» к старту конкурса уже было несколько, как мне казалось, интересных макрофотографий. Сразу оговорюсь, я не фотограф, а скорее любитель с натяжкой. Мне нравится сохранять, на мой взгляд, визуально интересные моменты и камера iPhone во многом для этого закрывает все мои потребности.
В повседневном сценарии я не снимаю на камеры. Во-первых, они тяжелые и не всегда под рукой. Во-вторых, как обозревателю различных новых устройств, мне близка концепция съемки на iPhone. Всё дело в том, что для съёмки, обработки и публикации нужно только одно устройство.
Возвращаюсь к конкурсу макрофотографии. Попасть в десятку победителей было бы круто, но я решил на этом не зацикливаться, поэтому для меня это скорее челлендж, в рамках которого стараюсь делать по одному макроснимку в день. Пока получается.
Всего на конкурс отправил уже десять снимков и продолжаю выкладывать новые каждый день. Если интересно — welcome в инсту.
Что снимать: забудьте про «глаза»В анонсе конкурса макрофотографий Apple в качестве заглавного изображения использовала снимок с котиком крупным планом. Акцент сделан на его глаза. Из-за этого так и хочется непроизвольно делать нечто подобное. Остановитесь и выдохните.
Для начала переходим по тегу конкурса #iPhonemacrochallenge и смотрим, что уже отправили другие пользователи. Обратите внимание — в ленте очень много глаз. Зачем повторяться, давайте придумаем что-то новое и оригинальное.
Макро — это отличный способ взглянуть на окружающие предметы под другим углом. Apple в своих сториз недвусмысленно намекает, что захватывающие изображения можно создавать из обычных объектов. Используйте и экспериментируйте с окружающими штуками: рулон бумажных полотенец, кисточка для макияжа, различные текстуры.
При первом взгляде такие предметы кажутся скучными, но они начинают выглядеть иначе в видоискателе камеры при включении режима макро.
Как сниматьЧто советует Apple:
- Поднесите камеру к объекту как можно ближе — минимальное расстояние составляет 2 сантиметра.
- Основную точку фокусировки лучше разместить примерно в центре кадра — этот участок получится наиболее чётким.
- Можно также коснуться экрана, чтобы задать точку фокусировки вручную.
- Если снимать с увеличением 0,5x, будет использовано всё поле обзора сверхширокоугольной камеры. Но если нужно уменьшить область кадра, можно выбрать увеличение 1x — по мере приближения к объекту iPhone будет автоматически переключаться с одной камеры на другую, сохраняя нужное увеличение.
Макро снимается на сверхширокоугольную, у которой отсутствует какая-либо стабилизация, поэтому приготовьтесь к тому, что любое движение ваших рук или объекта съемки отразится на фокусировке. Рекомендую зафиксировать iPhone. Если под рукой есть штатив — используйте его. В таком случае идеально подойдет компактный вариант на гибких ножках или полноценный трипод, но со свободно перемещаемой площадкой, их часто используют для съёмки видео.
Ничего страшного, если под рукой не оказалось штатива. Как показывает практика, вполне достаточно разместить iPhone на твердой поверхности.
Чем редактировать
В этом разделе собрал приложения, которые могут понадобиться для редактирования снимка. В большинстве случаев достаточно встроенных возможностей в «Фото», но иногда возникают ситуации, когда с почти идеального кадра нужно удалить мелкий, но заметный элемент, или подчеркнуть цветопередачу.
- TouchRetouch — моё любимое приложение для удаления нежелательных объектов из кадра. Например, с его помощью я «боролся» с лишними волосами на носу кошки.
- Lightroom — широкий набор инструментов редактирования и кнопка «сделать красиво». Чаще всего использую приложение Adobe для применения пакетного редактирования, когда несколько изображений из одной серии нужно выдержать в едином визуальном стиле.
- Pixelmator — почти аналог мобильного Lighroom с несколькими полезными инструментами на основе машинного обучения. Например, в наличии также имеется кнопка «сделать красиво», но, на мой взгляд, два самых интересных инструмента Pixelmator — «Супер-разрешение» и Denoise. Они будут особенно полезны в макрофотографии.
При кадрировании теряется разрешение снимка, он становится меньше. В этом случае поможет «Супер-разрешение». Этот инструмент проанализирует фотографию и увеличит с помощью алгоритмов нейросетей.
Denoise пригодится для работы со снимками, которые были сделаны в условиях с недостаточным освещением. В большинстве таких случаев камера iPhone автоматически поднимает значение ISO, а это, как правило, отражается в появлении шума на финальном результате. Denoise поможет избавиться от такого дефекта съемки.
Для вдохновенияЯ погулял по хэштегу #iPhonemacrochallenge в Instagram и собрал пять наиболее интересных, на мой взгляд, фотографий.
@abhisheksabu
@di__a__na
@emmafwright
@istishev
@oi.michel
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Так можно нафотать целую микро вселенную)