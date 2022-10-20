HP «представила» ноутбук с macOS. Как такое возможно?

Компания показала рекламу своего нового ноутбука. На мониторе дисплея видно изображение запущенной macOS.
Об этом сообщил зарубежный портал MacRumors. В рекламном материале компании заметили забавную ошибку. HP занимается производством ноутбуков, которые работают под управлением Windows. Однако на изображении с новинкой и слоганом «идеальный ноутбук», мы видим девайс с якобы запущенной на нем macOS — операционной системой от Apple. В промо заметен узнаваемый «яблочный» дизайн с логотипом на иконке меню
Конечно, ничего подобного произойти не может, так как «купертиновцы» не позволяют использовать свою разработку сторонним компаниям. Просто невнимательный дизайнер вставил не тот скриншот в рекламное промо. Тем не менее многим, вероятно, будет приятно осознавать, что HP считает лучшими ноутбуками те, которые работают на macOS.
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