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HP «представила» ноутбук с macOS. Как такое возможно?

Артем
HP-macOS.png

Компания показала рекламу своего нового ноутбука. На мониторе дисплея видно изображение запущенной macOS.

Об этом сообщил зарубежный портал MacRumors. В рекламном материале компании заметили забавную ошибку. HP занимается производством ноутбуков, которые работают под управлением Windows. Однако на изображении с новинкой и слоганом «идеальный ноутбук», мы видим девайс с якобы запущенной на нем macOS — операционной системой от Apple. В промо заметен узнаваемый «яблочный» дизайн с логотипом на иконке меню

Конечно, ничего подобного произойти не может, так как «купертиновцы» не позволяют использовать свою разработку сторонним компаниям. Просто невнимательный дизайнер вставил не тот скриншот в рекламное промо. Тем не менее многим, вероятно, будет приятно осознавать, что HP считает лучшими ноутбуками те, которые работают на macOS.

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Источник:
Macrumors
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