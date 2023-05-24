HP возродила культовый девайс, который не выпускала 40 лет

Компания HP снова начала продавать свой легендарный девайс для коллекционеров. Об этом пишет Gizmodo.Речь идет о фирменном калькуляторе HP-15C, который впервые увидел свет в 1982 году. В то время HP называла себя Hewlett-Packard. HP-15C был карманным инженерным калькулятором с 10-разрядным ЖК-дисплеем, «поддержкой комплексных чисел, матричной математики, численного интегрирования и поиска корней».Калькулятор до сих пор можно было найти на eBay в единичных экземплярах за 150-200 долларов, но теперь HP неожиданно решила сама начать его продажи. Оригинальный девайс сняли с производства в 1989 году, а теперь продается в виде Collector’s Edition (для коллекционеров). Он выглядит и работает в точности как оригинальная модель, при этом автономность и скорость расчета увеличены.В далеком 1982 году HP-15C продавался за 135 долларов, сегодня же HP запустила его в продажу за 120 долларов.