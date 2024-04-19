Huawei нашла «рецепт» идеальных смарт-часов. Уже догадались?

Олег

Huawei


Компания Huawei готовит к выпуску новые смарт-часы, которые полностью копируют устройство конкурента. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, свежими подробностями поделился инсайдер Роланд Квандт в своем X-Twitter-аккаунте. Он показал будущие Huawei Watch Fit 3, которые до боли в глазах похожи на Apple Watch — настолько, что в выключенном состоянии их практически не отличить друг от друга.

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Huawei Watch Fit 3

Часы на фото имеют квадратную форму со скругленными углами, причем угол скругления очень напоминает «яблочный». На правом боку часов разместились продолговатая кнопка и колесико управления — расположены они точь-в-точь как у Apple Watch. Ремешки и их способ подключения тоже имитируют известный бренд.

Похоже, Huawei решила не изобретать велосипед, а просто скопировать дизайн, который зарекомендовал себя на рынке. Более того, часы китайского бренда превзойдут «яблочные» в плане автономности: ожидается, что одного заряда хватит на 10 дней работы. 

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Источник:
9to5Google
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