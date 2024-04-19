Huawei нашла «рецепт» идеальных смарт-часов. Уже догадались?



Компания Huawei готовит к выпуску новые смарт-часы, которые полностью копируют устройство конкурента. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, свежими подробностями поделился инсайдер Роланд Квандт в своем X-Twitter-аккаунте. Он показал будущие Huawei Watch Fit 3, которые до боли в глазах похожи на Apple Watch — настолько, что в выключенном состоянии их практически не отличить друг от друга.









Часы на фото имеют квадратную форму со скругленными углами, причем угол скругления очень напоминает «яблочный». На правом боку часов разместились продолговатая кнопка и колесико управления — расположены они точь-в-точь как у Apple Watch. Ремешки и их способ подключения тоже имитируют известный бренд.



Похоже, Huawei решила не изобретать велосипед, а просто скопировать дизайн, который зарекомендовал себя на рынке. Более того, часы китайского бренда превзойдут «яблочные» в плане автономности: ожидается, что одного заряда хватит на 10 дней работы. Часы на фото имеют квадратную форму со скругленными углами, причем угол скругления очень напоминает «яблочный». На правом боку часов разместились продолговатая кнопка и колесико управления — расположены они точь-в-точь как у Apple Watch. Ремешки и их способ подключения тоже имитируют известный бренд.Похоже, Huawei решила не изобретать велосипед, а просто скопировать дизайн, который зарекомендовал себя на рынке. Более того, часы китайского бренда превзойдут «яблочные» в плане автономности: ожидается, что одного заряда хватит на 10 дней работы.