HUAWEI показала новые умные устройства на MWC 2026





На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2026) в Барселоне, Испания, компания Huawei представила свои новинки в области умных устройств — смартфонов, планшетов, компьютеров, часов и наушников — под лозунгом «Настоящее принадлежит вам». На Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2026) в Барселоне, Испания, компания Huawei представила свои новинки в области умных устройств — смартфонов, планшетов, компьютеров, часов и наушников — под лозунгом «Настоящее принадлежит вам». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Планшеты компании предлагают пользователям продуктивность работы на уровне ноутбука. На устройствах Huawei на платформе HarmonyOS можно использовать офисное программное обеспечение с полным набором функций, как, например, WPS и предустановленный «Блокнот». Экран PaperMatte на планшетах Huawei обеспечивает четкое изображение, защищает зрение и предлагает уникальный опыт письма и рисования как на бумаге. Также на мероприятии был представлен первый компактный флагманский 8,8-дюймовый планшет HUAWEI MatePad Mini. А еще релиз вышел флагманский смартфон Huawei серии Mate 80 с упором на ИИ-функции и «умный образ жизни».В зоне «Добавь энергии в свою жизнь» можно было протестировать носимые устройства в воссозданных условиях реальной жизни. На демонстрации устройств освещались их ключевые характеристики: расширенные метрики в часах серии HUAWEI WATCH GT 6, повышающие эффективность велотренировок; интеллектуальный режим «Марафон» в часах HUAWEI WATCH GT Runner 2, позволяющий подготовиться к марафону, сопровождающий бегуна во время забега и предоставляющий анализ показателей после его окончания; комплексный подход к мониторингу состояния здоровья в часах HUAWEI WATCH 5 и HUAWEI WATCH D2 — от удобных механизмов контроля показателей до упреждающих напоминаний — предлагающий пользователям системные решения для здорового образа жизни.В зоне «Исследуй свои потенциал» посетители смогли попробовать приложение GoPaint собственной разработки Huawei для создания картин профессионального уровня. Любители мобильной фотографии и кинопроизводства смогли оценить объектив для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения, представленный в смартфоне HUAWEI Mate 80 Pro. Его особенности — сверхвысокий динамический диапазон, точная цветопередача, собственные технологии макросъемки на телеобъектив и замедленной съемки.