Huawei представила линейку Mate 70: флагманы конца 2024 года без процессора Snapdragon 8 Elite

Китайский бренд Huawei презентовал новинки — три флагманских смартфона на собственном чипсете. Устройства обновились внешне и получили самые свежие модули связи.
Все три смартфона базируются не на хайповом Snapdragon 8 Elite, а на собственном чипе бренда — HiSilicon Kirin. Huawei уверена, что его производительность не уступит флагманам на QS. Устройства имеют защиту IP68 и поставляются на Harmony OS 4.3, которая отныне не зависит от Android. Разумеется, все топовые ИИ-фичи здесь тоже будут, в том числе генеративная нейросеть для написания текста и создания изображений. Для связи здесь есть модуль Wi-Fi 7, 5G и спутниковая связь.
Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+ уже начали продаваться в Китае по цене от 5499, 6499 и 8499 юаней соответственно (78, 92 и 120 тысяч рублей по курсу на момент публикации). Доступны конфигурации памяти 12/256 Гб, 12/512 Гб, 12/1024 Гб, 16/512 Гб и 16/1024 Гб. Есть также лимитированная версия Mate 70 RS по цене от 11999 юаней (170 тысяч рублей по курсу).