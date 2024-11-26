Huawei представила линейку Mate 70: флагманы конца 2024 года без процессора Snapdragon 8 Elite



Китайский бренд Huawei презентовал новинки — три флагманских смартфона на собственном чипсете. Устройства обновились внешне и получили самые свежие модули связи. Китайский бренд Huawei презентовал новинки — три флагманских смартфона на собственном чипсете. Устройства обновились внешне и получили самые свежие модули связи. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Линейка флагманов от Huawei состоит из трех моделей: Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+. Они получили LTPO OLED-дисплеи с частотой обновления изображения 1-120 Гц диагональю 6,7 дюйма для Mate 70 и 6,9 дюйма для Pro-моделей. Аккумуляторы емкостью 5300, 5500 и 5700 мАч соответственно должны обеспечить отличную автономность, а 50 Мп-камеры с апертурой f/1,4 — красивые и светлые снимки.Все три смартфона базируются не на хайповом Snapdragon 8 Elite, а на собственном чипе бренда — HiSilicon Kirin. Huawei уверена, что его производительность не уступит флагманам на QS. Устройства имеют защиту IP68 и поставляются на Harmony OS 4.3, которая отныне не зависит от Android. Разумеется, все топовые ИИ-фичи здесь тоже будут, в том числе генеративная нейросеть для написания текста и создания изображений. Для связи здесь есть модуль Wi-Fi 7, 5G и спутниковая связь.Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+ уже начали продаваться в Китае по цене от 5499, 6499 и 8499 юаней соответственно (78, 92 и 120 тысяч рублей по курсу на момент публикации). Доступны конфигурации памяти 12/256 Гб, 12/512 Гб, 12/1024 Гб, 16/512 Гб и 16/1024 Гб. Есть также лимитированная версия Mate 70 RS по цене от 11999 юаней (170 тысяч рублей по курсу).