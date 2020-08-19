Eyewear II

Компания Huawei провела презентацию смарт-очков Eyewear II. Они были разработаны в сотрудничестве с брендом Gentle Monster и выглядят довольно стильно. 

Будет доступно несколько моделей с разным дизайном оправы:

  • Smart Myma — 2699 юаней (примерно 28 600 рублей)
  • Smart Verona — 2499  юаней (примерно 26 500 рублей)
  • Smart Alio — 2699 юаней (примерно 28 600 рублей)
  • Smart Catta — 2499  юаней (примерно 26 500 рублей)
Eyewear II

Оправа очков выполнена из алюминиевого сплава, стёкла могут быть с диоптриями либо без них, а в заушники встроены стререодинамики с диафрагмой 128 мм. Громкости 12 дБ хватит для того, чтобы звук слышал только тот, на кого надеты эти очки.

На заушнике размещена сенсорная панель, с помощью которой можно принимать, завершать или отклонять звонки, вызывать голосового ассистента и управлять музыкальным воспроизведением. Зарядка производится через порт USB Type-C, а индикатор батареи размещён на мостике между линзами.

Eyewear II

В комплекте с Eyewear II поставляется кожаный чехол для переноски, зарядное устройство и кабель. Будут ли эти очки продаваться в других странах за пределами Китая, пока неизвестно.


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