Smart Myma — 2699 юаней (примерно 28 600 рублей)

Smart Verona — 2499 юаней (примерно 26 500 рублей)

Smart Alio — 2699 юаней (примерно 28 600 рублей)

Smart Catta — 2499 юаней (примерно 26 500 рублей)







Компания Huawei провела презентацию смарт-очков Eyewear II. Они были разработаны в сотрудничестве с брендом Gentle Monster и выглядят довольно стильно.Будет доступно несколько моделей с разным дизайном оправы:Оправа очков выполнена из алюминиевого сплава, стёкла могут быть с диоптриями либо без них, а в заушники встроены стререодинамики с диафрагмой 128 мм. Громкости 12 дБ хватит для того, чтобы звук слышал только тот, на кого надеты эти очки.На заушнике размещена сенсорная панель, с помощью которой можно принимать, завершать или отклонять звонки, вызывать голосового ассистента и управлять музыкальным воспроизведением. Зарядка производится через порт USB Type-C, а индикатор батареи размещён на мостике между линзами.В комплекте с Eyewear II поставляется кожаный чехол для переноски, зарядное устройство и кабель. Будут ли эти очки продаваться в других странах за пределами Китая, пока неизвестно.