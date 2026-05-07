Huawei представила новый смартфон, планшет и много смарт-часов на большой презентации в Бангкоке

Олег


Новые девайсы Huawei были официально представлены на мероприятии в Бангкоке. В их числе планшет Huawei MatePad Pro Max, смартфон Huawei nova 15 Max, а также несколько смарт-часов — Watch Fit 5, Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition и Watch Kids X1. 
 
Планшет Huawei MatePad Pro Max получил флагманские характеристики и дисплей, а также предлагает продуктивность работы на уровне компьютера. Он оснащен 13,2-дюймовым гибким OLED 3K-экраном с технологией PaperMatte. Стандартная версия весит 499 г при толщине 4,7 мм, а планшет с PaperMatte — 509 г; для 13+ дюймов это впечатляющие габариты.

Смартфон Huawei nova 15 Max получил основной сенсор на 50 Мп с цветовыми фильтрами (RYYB), который обеспечивает реалистичную цветопередачу даже в условиях тусклого освещения или контрового света. За автономность отвечает аккумулятор с внушительной емкостью 8500 мА*ч, а за звук — симметричные двойные стереодинамики. Отдельно отмечается прочность конструкции корпуса, но деталей пока нет. 





Наушники Huawei FreeClip 2 вышли в красивом цвете Berry Purple. 


 
Также бренд представил несколько смарт-часов разных ценовых категорий. Линейка Huawei Watch FIT 5 и FIT 5 Pro в привычном дизайне с яркими акцентами получил функцию мини-тренировок с простыми и понятными упражнениями, но доступны и режимы тренировок для множества спортивных дисциплин, включая велоспорт, гольф, кроссовый бег и теннис.











Новинка Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition ориентирована на бегунов и марафонцев: она поддерживает индекс бега (RAI) и собственную панель управления тренировками. Еще одни смарт-часы Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition выпущены в сотрудничестве с ювелиром Франческой Амфитеатроф — они украшены 99 натуральными бриллиантами и сапфировым стеклом с алмазной обработкой. 







И, наконец, новые детские Huawei Watch Kids X1 оснащены фронтальной (с углом обзора 110°) и основной камерами высокого разрешения, AMOLED-дисплеем 1,82-дюйма, а также съемным поворотным корпусом и функцией дополненной реальности.







Цены следующие: 
  • Huawei MatePad Pro Max — €1399 / €1499 / €1649 (чехол Folio Cover — €79 / клавиатура Slide Keyboard — €299)
  • Huawei nova 15 Max — €449
  • Huawei Watch Fit 5 — €199
  • Huawei Watch Fit 5 Pro — €299
  • Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition — €399
  • Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition — €3799
  • Huawei Watch Kids X1 — €249
  • Huawei Watch Kids X1 Pro — €349
  • Huawei FreeClip 2 — €199. 
Прайс в рублях будет позже. 
Комментарии (2)

kardigan
+4437
kardigan
Красавчики они всё таки!
Сегодня в 13:18
#
Yuri Konst
+6
Yuri Konst kardigan
Чем? У всех одно и тоже,тошнит уже(
Сегодня в 13:45
#

