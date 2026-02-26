HUAWEI представила профессиональные часы для бега, а также новый смартфон, мини-планшет и наушники





26 февраля в Мадриде, Испания, на мероприятии «Время вашего старта», посвященном выпуску новых продуктов, Huawei представила новые часы WATCH GT Runner 2, а также смартфон Mate 80 Pro, смарт-часы WATCH Ultimate 2, планшет MatePad Mini, наушники FreeBuds Pro 5 и фитнес-браслеты серии Band 11. Амбассадором новых HUAWEI WATCH GT Runner стал двукратный олимпийский чемпион Элуид Кипчоге. 26 февраля в Мадриде, Испания, на мероприятии «Время вашего старта», посвященном выпуску новых продуктов, Huawei представила новые часы WATCH GT Runner 2, а также смартфон Mate 80 Pro, смарт-часы WATCH Ultimate 2, планшет MatePad Mini, наушники FreeBuds Pro 5 и фитнес-браслеты серии Band 11. Амбассадором новых HUAWEI WATCH GT Runner стал двукратный олимпийский чемпион Элуид Кипчоге. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Я был рад поделиться своим мнением и видением того, как можно усовершенствовать умные часы, чтобы они были полезны не только профессиональным спортсменам, но и любителям бега по всему миру», — Элуид Кипчоге.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 оснащены новой трехмерной плавающей антенной, которая работает вместе с собственным алгоритмом определения местоположения на базе ИИ — система позволяет регистрировать траекторию движения и расстояние даже во время прерываний сигнала, обеспечивая непрерывную геолокацию. Новый интеллектуальный режим «Марафон» позволяет правильно подготовиться к соревнованию и проанализировать результаты после забега.Часы, как личный тренер, сопровождают вас на всем протяжении марафонской дистанции. Часы дают научные рекомендации по улучшению техники бега любителям этого вида спорта.На мероприятии были показаны смарт-часы Huawei Watch Ultimate 2 в новом зеленом цвете. Модель получила усовершенствованные функции для игры в гольф: поддержку более 17 тысяч карт полей по всему миру с возможностью масштабирования, расчет расстояния с учетом уклона до любой точки на карте, а также советы по выбору клюшки для каждого удара.Часы оснащены 1,5-дюймовым LTPO-экраном с пиковой яркостью 3500 нит, корпусом из «жидкого металла» на основе циркония и сапфировым стеклом. Устройство также поддерживает погружение на глубину до 150 метров и подводную связь на основе гидролокатора для обмена сообщениями с напарниками по дайвингу.Флагманская новинка серии Mate — смартфон Mate 80 Pro, камера которого оснащена объективом XMAGE второго поколения, обеспечивающим точность цветопередачи при разном освещении и смешанной цветовой температуре. Экран защищен стеклом Kunlun Glass второго поколения.Huawei Mate 80 Pro работает под управлением EMUI 15. Устройство оснащено системой камер с основным сенсором на 50 Мп и переменной диафрагмой, что обеспечивает более реалистичную съёмку. Модель получила процессор Kirin 9030, 6,75-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, а также различные функции на базе искусственного интеллекта. Ёмкость аккумулятора составляет 5750 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 80 Вт.Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Pro 5, которые стали первыми в отрасли устройством с интеллектуальной системой шумоподавления на базе двух излучателей. Эта технология использует два независимых модуля для более эффективного подавления внешних шумов, что позволяет лучше передавать мельчайшие нюансы звука. Производитель заявляет, что общий эффект шумоподавления улучшен до 220% по сравнению с предыдущим поколением. За обработку звука отвечает новый чип Kirin A3, а сама модель поддерживает передачу аудио без потерь благодаря технологии NearLink с битрейтом до 4,6 Мбит/с.Любители компактных планшетов получили новинку от Huawei — модель MatePad Mini с 8,8-дюймовым OLED-экраном, который имеет разрешение 2560 × 1600 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1800 нит. Устройство толщиной всего 5,1 мм и весом 255 грамм оснащено поддержкой стилуса Huawei M-Pencil Pro. Планшет работает на процессоре Kirin под управлением HarmonyOS 5.1, получил 12 ГБ оперативной памяти, фронтальную камеру 32 Мп и аккумулятор ёмкостью 6400 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт.