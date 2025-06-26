Huawei приглашает на мировую премьеру серии Pura 80

Фархад

Huawei

Вслед за недавнем запуском серии Pura 80 в Китае, компания Huawei анонсировала дату выхода глобальных версий этих девайсов. Мировая премьера состоится 10 июля в Дубае.

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Ожидается, что до глобального рынка доберутся как минимум три модели: Huawei Pura 80, 80 Pro и 80 Ultra.

На официальном тизере представлен топовый Huawei Pura 80 Ultra. Это модель отличается интересным дизайном камеры, которая состоит из двух телеобъективов, совместно использующих один сенсор камеры. Huawei оснастила телефон 1-дюймовым сенсором на 50 Мп, телевиком на 50 Мп, ультрателеобъективом на 12,5 Мп, сверхшириком на 40 Мп и мультиспектральным датчиком. За счёт этого Huawei Pura 80 Ultra предлагает два уровня оптического зума: 3,7x и 9,4x, а также 100-кратный цифровой зум и усовершенствованную стабилизацию со сдвигом матрицы.

Скорее всего, Huawei поделится дополнительной информацией о релизе других устройств вместе с серией Pura 80 в ближайшие дни.
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Источник:
GSM Arena
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