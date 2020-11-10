





Huawei планирует продать свой бренд Honor. Сделка оценивается примерно в 15,2 миллиарда долларов США. Покупателями выступят Digital China Group и местное правительство города Шэньчжэня.Ранее Digital China Group уже рассматривалась в качестве потенциального покупателя суббренда китайского технологического гиганта. Huawei, очевидно, рассматривала возможность продажи, поскольку столкнулась с различными ограничениями поставок из-за санкций США. Производитель потерял возможность производить чипы собственной разработки, поэтому наличие соббренда создает дополнительные проблемы в этом плане.Информация о продаже Honor поступает на фоне смены президента в США. Huawei явно не надеется на какие-либо послабления в политике. Сообщается, что сделка будет включать почти все активы, включая брендинг, исследования и разработки, а также управление цепочкой поставок.Хотя об этом официально не объявлено, источники полагают, что Huawei объявит о продаже суббренда ближе к 15 ноября. Согласно последним данным, Digital China Group войдет в число двух крупнейших акционеров Honor с почти 15-процентной долей в Honor Terminal Co Ltd, которая ранее полностью принадлежала Huawei. В рамках сделки Digital China профинансирует основную часть сделки за счет банковских кредитов, которые в дальнейшем будут дополняться как минимум тремя инвестиционными компаниями, поддерживаемые правительством Шэньчжэня. Они получат от 10 до 15 процентов акций.После заключения сделки Honor сохранит большую часть своего руководства и более 7000 сотрудников. По словам источников, в ближайшие три года подразделение Honor планирует стать публичным. На данный момент Honor не комментирует ситуацию, а Digital China и правительство Шэньчжэня пока еще не ответили на запросы СМИ.