HUAWEI Pura 70 Ultra отправили на Северный полюс, чтобы оценить его фотовозможности

«Качество снимков [у смартфонов HUAWEI] всегда было высоким. Но в этом году они превзошли все ожидания от смартфонов выпустив модель Pura 70. Большая матрица, отличный объектив, настоящая механическая диафрагма. Все это в прочном металлическом корпусе. Потрясающий экран — яркий, все хорошо было видно даже в полярный день», — отметил Алексей Дудин в своей публикации во ВКонтакте.

Флагманский смартфон посетил самую холодную точку Земли в рамках экспедиции для съёмок фильма Клима Шипенко. С помощью HUAWEI Pura 70 Ultra талантливый фотограф Алексей Дудин запечатлел северные пейзажи.В объектив HUAWEI Pura 70 Ultra попали полярные медведи, ледокол, дикие птицы, снежные и ледяные пейзажи, а также встреча и сборка лагеря Фёдора Конюхова после его одиночного 22-х дневного дрейфа на Арктической станции. Кстати, путешественник побил очередной рекорд.