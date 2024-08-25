HUAWEI Pura 70 Ultra отправили на Северный полюс, чтобы оценить его фотовозможности

Фархад
HUAWEI

Флагманский смартфон посетил самую холодную точку Земли в рамках экспедиции для съёмок фильма Клима Шипенко. С помощью HUAWEI Pura 70 Ultra талантливый фотограф Алексей Дудин запечатлел северные пейзажи.

В объектив HUAWEI Pura 70 Ultra попали полярные медведи, ледокол, дикие птицы, снежные и ледяные пейзажи, а также встреча и сборка лагеря Фёдора Конюхова после его одиночного 22-х дневного дрейфа на Арктической станции. Кстати, путешественник побил очередной рекорд.
Pura 70 Ultra
Pura 70 Ultra
Pura 70 Ultra
Pura 70 Ultra
Pura 70 Ultra
Pura 70 Ultra
Pura 70 Ultra
Pura 70 Ultra
«Качество снимков [у смартфонов HUAWEI] всегда было высоким. Но в этом году они превзошли все ожидания от смартфонов выпустив модель Pura 70. Большая матрица, отличный объектив, настоящая механическая диафрагма. Все это в прочном металлическом корпусе. Потрясающий экран — яркий, все хорошо было видно даже в полярный день», — отметил Алексей Дудин в своей публикации во ВКонтакте.
6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Новость Представлены планшеты HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024) с двухслойным OLED-дисплеем и новый MatePad Air Читать
Обзор Это не экран, а какая-то магия! Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition Читать
Новость Представлена раскладушка HUAWEI nova Flip. Цена приятно удивила Читать

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+577
Aspard
Потрясающие смартфоны, вот только не без минусов. Звук из динамиков громкий и ужасный, навигация плавает безумно, без гугл сервисов, как не оправдывай, обрезок, куча косяков. При этом экран, камера, сборка и операционка — выше всяческих похвал.
Вчера в 14:42
#
lonelysoul
+400
lonelysoul Aspard
Гугл сервисы у них уже пару лет как из коробки через родной AppGallery
Вчера в 16:21
#
Юра из МУРа
+253
Юра из МУРа lonelysoul
Всё так, только после добавления Play Marketa через Gbox автономность ощутимо проседает. P60 Pro.
Вчера в 23:56
#
Юра из МУРа
+253
Юра из МУРа
На первой фотке Муртаза нашёл, а от вас был кто?
Вчера в 15:00
#

Читайте также